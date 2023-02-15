КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16 подобных проверок, сообщает пресс-служба института развития.
"Учитывая действующий мораторий (на проверки – ред.), был проанализирован сформированный проверяющими органами реестр проверок на 2023 год. Анализ выявил признаки нарушения моратория в 16 случаях в отношении предпринимателей. В этой связи Корпорация МСП направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой дополнительно проверить правомерность запланированных проверок. В результате, все 16 незаконно планируемых проверок были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. По итогам аналогичной работы в прошлом году было отменено более 130 проверок", - говорится в сообщении КМСП.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительством ведется планомерная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. На этом фоне в КМСП второй год отмечают снижение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса, которые при поддержке Генпрокуратуры удается отменить.
"Мы продолжим мониторинг реестра, а также рассмотрение обращений предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, поступивших через наш "Сервис 360°". Для оперативного информирования на Цифровой платформе МСП.РФ можно подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана КМСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
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