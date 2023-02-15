https://ria.ru/20230215/proverki-1852003693.html

КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса

КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса - РИА Новости, 15.02.2023

КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса

В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:00

2023-02-15T10:00

2023-02-15T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16 подобных проверок, сообщает пресс-служба института развития."Учитывая действующий мораторий (на проверки – ред.), был проанализирован сформированный проверяющими органами реестр проверок на 2023 год. Анализ выявил признаки нарушения моратория в 16 случаях в отношении предпринимателей. В этой связи Корпорация МСП направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой дополнительно проверить правомерность запланированных проверок. В результате, все 16 незаконно планируемых проверок были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. По итогам аналогичной работы в прошлом году было отменено более 130 проверок", - говорится в сообщении КМСП.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительством ведется планомерная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. На этом фоне в КМСП второй год отмечают снижение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса, которые при поддержке Генпрокуратуры удается отменить."Мы продолжим мониторинг реестра, а также рассмотрение обращений предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, поступивших через наш "Сервис 360°". Для оперативного информирования на Цифровой платформе МСП.РФ можно подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана КМСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия