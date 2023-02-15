Рейтинг@Mail.ru
КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/proverki-1852003693.html
КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса
КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса - РИА Новости, 15.02.2023
КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса
В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:00
2023-02-15T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16 подобных проверок, сообщает пресс-служба института развития."Учитывая действующий мораторий (на проверки – ред.), был проанализирован сформированный проверяющими органами реестр проверок на 2023 год. Анализ выявил признаки нарушения моратория в 16 случаях в отношении предпринимателей. В этой связи Корпорация МСП направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой дополнительно проверить правомерность запланированных проверок. В результате, все 16 незаконно планируемых проверок были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. По итогам аналогичной работы в прошлом году было отменено более 130 проверок", - говорится в сообщении КМСП.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительством ведется планомерная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. На этом фоне в КМСП второй год отмечают снижение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса, которые при поддержке Генпрокуратуры удается отменить."Мы продолжим мониторинг реестра, а также рассмотрение обращений предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, поступивших через наш "Сервис 360°". Для оперативного информирования на Цифровой платформе МСП.РФ можно подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана КМСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, россия
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия
10:00 15.02.2023
 

КМСП отмечает тренд на снижение незаконных проверок малого бизнеса

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Корпорации МСП (КМСП) отмечают тенденцию к снижению незаконно планируемых проверок малого и среднего бизнеса, в этом году корпорация предотвратила уже 16 подобных проверок, сообщает пресс-служба института развития.
"Учитывая действующий мораторий (на проверки – ред.), был проанализирован сформированный проверяющими органами реестр проверок на 2023 год. Анализ выявил признаки нарушения моратория в 16 случаях в отношении предпринимателей. В этой связи Корпорация МСП направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой дополнительно проверить правомерность запланированных проверок. В результате, все 16 незаконно планируемых проверок были отменены, а соответствующие записи исключены из реестра. По итогам аналогичной работы в прошлом году было отменено более 130 проверок", - говорится в сообщении КМСП.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что правительством ведется планомерная работа по снижению административной нагрузки на бизнес. На этом фоне в КМСП второй год отмечают снижение числа необоснованно запланированных проверок малого бизнеса, которые при поддержке Генпрокуратуры удается отменить.
"Мы продолжим мониторинг реестра, а также рассмотрение обращений предпринимателей о фактах проведенных с нарушениями проверок, поступивших через наш "Сервис 360°". Для оперативного информирования на Цифровой платформе МСП.РФ можно подключить оповещения обо всех проверках в личном кабинете", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана КМСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.
Баннер диагностики бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 10:00
Более 113 тысяч МСП прошли диагностику бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала