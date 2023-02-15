Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/protest-1852267927.html
В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста
В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста - РИА Новости, 15.02.2023
В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста
Тысячи водителей такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства, говорится в сообщении РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:44
2023-02-15T19:52
в мире
мадрид
испания
uber
cabify
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852267495_0:571:1152:1219_1920x0_80_0_0_4148d4b6fe1dee0227021b7f675bc608.jpg
МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Тысячи водителей такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства, говорится в сообщении профсоюзной платформы Муниципальной транспортной компании, являющейся одним из организаторов манифестации. "Тысячи водителей такси вновь оккупировали Кастельяну в Мадриде. Борьба таксистов - это борьба за общественные услуги, против эксплуатации труда и за качество обслуживания", - говорится в сообщении в Twitter. Таким образом таксисты в рамках уже третьей за последние месяцы акции протеста выступают против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, которая, по их словам, передает сектор в руки крупного бизнеса в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt. На данный момент местное правительство завершает разработку новых нормативных актов, которые, среди прочего, разрешат такси свободно передвигаться в любое время - 24 часа в сутки, каждый день недели, а также разрешат услуги совместного использования авто - пользователи смогут зарезервировать место в автомобиле, перевозящем других людей, что позволит снизить цену поездки для каждого пассажира. Также будут упрощен процесс выдачи лицензий и найма водителей. Согласно телеканалу RTVE, в акции протеста приняло участие около 6 тысяч такси. В минувшее воскресенье более 250 тысяч человек прошли маршем по улицам Мадрида с требованиями увеличить бюджет системы здравоохранения, улучшить условия труда, расширить штат работников и предотвратить отток молодых специалистов в другие автономные сообщества и страны. Общественное недовольство становится все более значимым на фоне предстоящих выборов регионального правительства, которые состоятся 28 мая.
https://ria.ru/20230214/protesty-1851972690.html
https://ria.ru/20230213/besporyadki-1851811990.html
мадрид
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852267495_0:592:1152:1456_1920x0_80_0_0_c524a961d75faf20bf772de4db446829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания, uber, cabify
В мире, Мадрид, Испания, Uber, Cabify
19:44 15.02.2023 (обновлено: 19:52 15.02.2023)
 
В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста

Тысячи такси заблокировали площадь в Мадриде в ходе акции протеста против местных властей

© Фото : Federación Profesional Taxi MadridВодители такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства
Водители такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Federación Profesional Taxi Madrid
Водители такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства
Читать ria.ru в
МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Тысячи водителей такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства, говорится в сообщении профсоюзной платформы Муниципальной транспортной компании, являющейся одним из организаторов манифестации.
"Тысячи водителей такси вновь оккупировали Кастельяну в Мадриде. Борьба таксистов - это борьба за общественные услуги, против эксплуатации труда и за качество обслуживания", - говорится в сообщении в Twitter.
Участники акции протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 16:09
В Париже проходит акция протеста врачей
Таким образом таксисты в рамках уже третьей за последние месяцы акции протеста выступают против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, которая, по их словам, передает сектор в руки крупного бизнеса в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt.
На данный момент местное правительство завершает разработку новых нормативных актов, которые, среди прочего, разрешат такси свободно передвигаться в любое время - 24 часа в сутки, каждый день недели, а также разрешат услуги совместного использования авто - пользователи смогут зарезервировать место в автомобиле, перевозящем других людей, что позволит снизить цену поездки для каждого пассажира. Также будут упрощен процесс выдачи лицензий и найма водителей.
Согласно телеканалу RTVE, в акции протеста приняло участие около 6 тысяч такси.
В минувшее воскресенье более 250 тысяч человек прошли маршем по улицам Мадрида с требованиями увеличить бюджет системы здравоохранения, улучшить условия труда, расширить штат работников и предотвратить отток молодых специалистов в другие автономные сообщества и страны.
Общественное недовольство становится все более значимым на фоне предстоящих выборов регионального правительства, которые состоятся 28 мая.
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 20:52
Протестующие у парламента Албании забросали здание пиротехникой
 
В миреМадридИспанияUberCabify
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала