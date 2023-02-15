https://ria.ru/20230215/protest-1852267927.html

В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста

В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста - РИА Новости, 15.02.2023

В Мадриде тысячи такси заблокировали площадь в ходе акции протеста

Тысячи водителей такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства, говорится в сообщении РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:44

2023-02-15T19:44

2023-02-15T19:52

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МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Тысячи водителей такси заблокировали площадь Кастилии в центре столицы Испании в рамках акции протеста против регионального правительства, говорится в сообщении профсоюзной платформы Муниципальной транспортной компании, являющейся одним из организаторов манифестации. "Тысячи водителей такси вновь оккупировали Кастельяну в Мадриде. Борьба таксистов - это борьба за общественные услуги, против эксплуатации труда и за качество обслуживания", - говорится в сообщении в Twitter. Таким образом таксисты в рамках уже третьей за последние месяцы акции протеста выступают против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо, которая, по их словам, передает сектор в руки крупного бизнеса в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt. На данный момент местное правительство завершает разработку новых нормативных актов, которые, среди прочего, разрешат такси свободно передвигаться в любое время - 24 часа в сутки, каждый день недели, а также разрешат услуги совместного использования авто - пользователи смогут зарезервировать место в автомобиле, перевозящем других людей, что позволит снизить цену поездки для каждого пассажира. Также будут упрощен процесс выдачи лицензий и найма водителей. Согласно телеканалу RTVE, в акции протеста приняло участие около 6 тысяч такси. В минувшее воскресенье более 250 тысяч человек прошли маршем по улицам Мадрида с требованиями увеличить бюджет системы здравоохранения, улучшить условия труда, расширить штат работников и предотвратить отток молодых специалистов в другие автономные сообщества и страны. Общественное недовольство становится все более значимым на фоне предстоящих выборов регионального правительства, которые состоятся 28 мая.

https://ria.ru/20230214/protesty-1851972690.html

https://ria.ru/20230213/besporyadki-1851811990.html

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в мире, мадрид, испания, uber, cabify