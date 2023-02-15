https://ria.ru/20230215/programmy-1852245696.html

Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной

Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной - РИА Новости, 15.02.2023

Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной

Пентагон сейчас активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:21

2023-02-15T18:28

украина

министерство обороны сша

в мире

вена

ссср

константин гаврилов

обсе

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg

ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Пентагон сейчас активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."По имеющимся данным, в настоящий момент Пентагон активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной. Подразумевается, что оборонное ведомство получит возможность вербовать в свои ряды украинских военнослужащих, которые получат статус сотрудников спецслужб США", - сообщил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Точно так же "после окончания Второй мировой войны ЦРУ использовало более тысячи беглых нацистов в качестве пособников против СССР", напомнил Гаврилов."Их (американские спецслужбы – ред.) не смущало, что новоиспечённые сотрудники совсем недавно служили Третьему Рейху и совершали военные преступления, ведь цели противостояния СССР перекрывали любые моральные издержки. Так и сейчас США и их сателлиты на глазах у всего международного сообщества не стесняют себя в средствах, безуспешно пытаясь нанести ущерб нашей стране", - добавил он.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html

https://ria.ru/20230214/rossiya-1852022662.html

украина

вена

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны сша, в мире, вена, ссср, константин гаврилов, обсе, центральное разведывательное управление (цру)