https://ria.ru/20230215/programmy-1852245696.html
Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной
Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной - РИА Новости, 15.02.2023
Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной
Пентагон сейчас активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:28
украина
министерство обороны сша
в мире
вена
ссср
константин гаврилов
обсе
центральное разведывательное управление (цру)
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Пентагон сейчас активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."По имеющимся данным, в настоящий момент Пентагон активно лоббирует идею возобновления финансирования ряда сверхсекретных программ, связанных с Украиной. Подразумевается, что оборонное ведомство получит возможность вербовать в свои ряды украинских военнослужащих, которые получат статус сотрудников спецслужб США", - сообщил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Точно так же "после окончания Второй мировой войны ЦРУ использовало более тысячи беглых нацистов в качестве пособников против СССР", напомнил Гаврилов."Их (американские спецслужбы – ред.) не смущало, что новоиспечённые сотрудники совсем недавно служили Третьему Рейху и совершали военные преступления, ведь цели противостояния СССР перекрывали любые моральные издержки. Так и сейчас США и их сателлиты на глазах у всего международного сообщества не стесняют себя в средствах, безуспешно пытаясь нанести ущерб нашей стране", - добавил он.
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html
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украина, министерство обороны сша, в мире, вена, ссср, константин гаврилов, обсе, центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Министерство обороны США, В мире, Вена, СССР, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
18:21 15.02.2023 (обновлено: 18:28 15.02.2023)
Гаврилов заявил о лоббировании Пентагоном программ, связанных с Украиной
Гаврилов: Пентагон лоббирует финансирование секретных программ, связанных с Украиной