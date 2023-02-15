https://ria.ru/20230215/prava-1852133465.html
Китай и ЕС в ближайшее время проведут диалог по правам человека
Китай и ЕС в ближайшее время проведут диалог по правам человека - РИА Новости, 15.02.2023
Китай и ЕС в ближайшее время проведут диалог по правам человека
Китай и ЕС договорились возобновить диалог по правам человека, приостановленный на фоне взаимных санкций из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
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ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Китай и ЕС договорились возобновить диалог по правам человека, приостановленный на фоне взаимных санкций из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, он состоится в ближайшее время в Брюсселе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В соответствии с договоренностями сторон 38-й Диалог Китая и Евросоюза по правам человека состоится в Брюсселе в ближайшее время", - сообщил дипломат. Он отметил, что стороны проведут обмен мнениями о прогрессе и международном сотрудничестве в области прав человека. Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз, как ожидается, возобновит диалог по правам человека с Китаем в этом месяце. Диалог был приостановлен после того, как в марте 2021 года главы МИД ЕС внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китай в ответ ввел санкции в отношении 10 физических лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию.
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html
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в мире, китай, брюссель, евросоюз, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, Брюссель, Евросоюз, Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китай и ЕС в ближайшее время проведут диалог по правам человека
МИД Китая: Пекин и ЕС в ближайшее время проведут в Брюсселе диалог по правам человека
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Китай и ЕС договорились возобновить диалог по правам человека, приостановленный на фоне взаимных санкций из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, он состоится в ближайшее время в Брюсселе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В соответствии с договоренностями сторон 38-й Диалог Китая и Евросоюза по правам человека состоится в Брюсселе в ближайшее время", - сообщил дипломат.
Он отметил, что стороны проведут обмен мнениями о прогрессе и международном сотрудничестве в области прав человека.
"Китай готов на основе равенства и взаимного уважения вести конструктивный диалог и сотрудничество по вопросу прав человека со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы улучшать взаимопонимание и расширять консенсус", - указал он.
Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз, как ожидается, возобновит диалог по правам человека с Китаем в этом месяце. Диалог был приостановлен после того, как в марте 2021 года главы МИД ЕС внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китай в ответ ввел санкции в отношении 10 физических лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию.