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Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"
Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"
Россия запросила специальное заседание Совбеза ООН, чтобы потребовать расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:20
2023-02-15T13:54
оон
северный поток
россия
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила специальное заседание Совбеза ООН, чтобы потребовать расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров."Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования", — сказал он во время выступления на правительственном часе в Госдуме.В то же время министр заметил, что генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет полномочий и мандата проводить такие расследования."При всем уважении, мы с такой позицией не согласны", — добавил Лавров.В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно. В феврале американский журналист Сеймур Хирш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
https://ria.ru/20230215/potoki-1852129501.html
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оон, северный поток, россия, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет безопасности оон
ООН, Северный поток, Россия, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
13:20 15.02.2023 (обновлено: 13:54 15.02.2023)
 
Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"

Лавров сообщил о подготовке Россией заседания Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия запросила специальное заседание Совбеза ООН, чтобы потребовать расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования", — сказал он во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
12:25
Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров
В то же время министр заметил, что генсек ООН через своего официального представителя уже сказал, что у организации нет полномочий и мандата проводить такие расследования.
"При всем уважении, мы с такой позицией не согласны", — добавил Лавров.
В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале американский журналист Сеймур Хирш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
02:38
Херш рассказал, почему Байден решился на подрыв "Северных потоков"
 
ООНСеверный потокРоссияСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСовет Безопасности ООН
 
 
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