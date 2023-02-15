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Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров - РИА Новости, 15.02.2023
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Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров
Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров - РИА Новости, 15.02.2023
Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров
Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:25
2023-02-15T12:38
россия
северный поток
сергей лавров
северный поток — 2
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
природный газ
германия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. ...Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.В том же ключе, напомнил министр, высказывался и экс-президент Украины Петр Порошенко, а за ним и Владимир Зеленский: эти публичные высказывания означают "явку с повинной" за срыв минских договоренностей, которые западными лидерами провозглашались безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html
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россия, северный поток, сергей лавров, северный поток — 2, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, германия
Россия, Северный поток, Сергей Лавров, Северный поток — 2, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Природный газ, Германия
12:25 15.02.2023 (обновлено: 12:38 15.02.2023)
 
Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. ...Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
02:20
Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков", заявил Херш
В том же ключе, напомнил министр, высказывался и экс-президент Украины Петр Порошенко, а за ним и Владимир Зеленский: эти публичные высказывания означают "явку с повинной" за срыв минских договоренностей, которые западными лидерами провозглашались безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 11:18
AT: США близки к катастрофе из-за желания победить Россию
 
РоссияСеверный потокСергей ЛавровСеверный поток — 2В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Природный газГермания
 
 
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