https://ria.ru/20230215/potoki-1852129501.html

Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров

Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров - РИА Новости, 15.02.2023

Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров

Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:25

2023-02-15T12:25

2023-02-15T12:38

россия

северный поток

сергей лавров

северный поток — 2

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

природный газ

германия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. ...Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.В том же ключе, напомнил министр, высказывался и экс-президент Украины Петр Порошенко, а за ним и Владимир Зеленский: эти публичные высказывания означают "явку с повинной" за срыв минских договоренностей, которые западными лидерами провозглашались безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, северный поток, сергей лавров, северный поток — 2, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, германия