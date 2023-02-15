12:25 15.02.2023 (обновлено: 12:38 15.02.2023)
Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках", считает Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запад лжет России про теракты на газопроводах "Северный поток", как врал про безальтернативность Минских соглашений и их соблюдение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. ...Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", - сказал Лавров в среду, выступая в Госдуме.
В том же ключе, напомнил министр, высказывался и экс-президент Украины Петр Порошенко, а за ним и Владимир Зеленский: эти публичные высказывания означают "явку с повинной" за срыв минских договоренностей, которые западными лидерами провозглашались безальтернативной основой урегулирования в Донбассе.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.