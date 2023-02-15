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Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации

Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации - РИА Новости, 15.02.2023

Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации

Региональные власти должны оказывать поддержку семьям участников спецоперации, а не комментировать количество погибших, заявил глава Чеченской Республики Рамзан РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:28

2023-02-15T16:28

2023-02-15T17:03

специальная военная операция на украине

политика

россия

чеченская республика (чечня)

украина

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Региональные власти должны оказывать поддержку семьям участников спецоперации, а не комментировать количество погибших, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях… Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплаты по миллиону рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение. Выплачиваем до оказания материальной помощи от Минобороны", — написал он.Чеченский лидер призвал местные власти заняться решением проблем семей погибших и пострадавших российских военных. При этом он отметил, что во время исполнения боевых задач потери избежать невозможно."Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них", — подчеркнул Кадыров.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

https://ria.ru/20230214/vyplaty-1851999514.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс