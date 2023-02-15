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Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации
Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации - РИА Новости, 15.02.2023
Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации
Региональные власти должны оказывать поддержку семьям участников спецоперации, а не комментировать количество погибших, заявил глава Чеченской Республики Рамзан РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:28
2023-02-15T16:28
2023-02-15T17:03
специальная военная операция на украине
политика
россия
чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Региональные власти должны оказывать поддержку семьям участников спецоперации, а не комментировать количество погибших, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях… Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплаты по миллиону рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение. Выплачиваем до оказания материальной помощи от Минобороны", — написал он.Чеченский лидер призвал местные власти заняться решением проблем семей погибших и пострадавших российских военных. При этом он отметил, что во время исполнения боевых задач потери избежать невозможно."Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них", — подчеркнул Кадыров.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Донбасс
16:28 15.02.2023 (обновлено: 17:03 15.02.2023)
Кадыров раскритиковал власти регионов, обсуждающие потери на спецоперации
Глава Чечни Кадыров призвал глав регионов не комментировать число погибших в спецоперации