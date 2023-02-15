Рейтинг@Mail.ru
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/post-1852285563.html
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост - РИА Новости, 15.02.2023
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:45
2023-02-15T23:16
в мире
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/52/1552435268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b312d0fdc6e376d8b19331ab7bf3844.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке - она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.Дэвид Малпасс - американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.
https://ria.ru/20230215/sterdzhen-1852165999.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155243/52/1552435268_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_6ac6f2fecd146a182f5c70032eb94bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, всемирный банк
В мире, Всемирный банк
22:45 15.02.2023 (обновлено: 23:16 15.02.2023)
 
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост

Bloomberg: глава Всемирного банка Малпасс намерен покинуть пост в ближайшие месяцы

© AP Photo / Evan VucciГлава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс
Глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.
"Дорогие коллеги, сообщаю вам, что я проинформировал совет о своем намерении оставить должность президента Всемирного банка до конца текущего финансового года. Я очень доволен прогрессом, которого удалось достигнуть на наших основных направлениях работы... и полагаю, что следующие несколько месяцев представят отличную возможность для плавной смены руководства", - заявил Малпасс своим сотрудникам.
Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке - она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.
Дэвид Малпасс - американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 14:14
Первый министр Шотландии Стерджен подала в отставку
 
В миреВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала