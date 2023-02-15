https://ria.ru/20230215/post-1852285563.html
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост - РИА Новости, 15.02.2023
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:45
2023-02-15T22:45
2023-02-15T23:16
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке - она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.Дэвид Малпасс - американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.
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в мире, всемирный банк
22:45 15.02.2023 (обновлено: 23:16 15.02.2023)
Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост
Bloomberg: глава Всемирного банка Малпасс намерен покинуть пост в ближайшие месяцы
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.
"Дорогие коллеги, сообщаю вам, что я проинформировал совет о своем намерении оставить должность президента Всемирного банка до конца текущего финансового года. Я очень доволен прогрессом, которого удалось достигнуть на наших основных направлениях работы... и полагаю, что следующие несколько месяцев представят отличную возможность для плавной смены руководства", - заявил Малпасс своим сотрудникам.
Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке - она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.
Дэвид Малпасс - американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.