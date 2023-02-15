https://ria.ru/20230215/post-1852285563.html

Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост

Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост - РИА Новости, 15.02.2023

Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть пост

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:45

2023-02-15T22:45

2023-02-15T23:16

в мире

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост, говорится в распространенном им заявлении.Согласно информации агентства Блумберг, речь идет о досрочной отставке - она, предположительно, произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Малпасса. Сам Малпасс причину своего решения не раскрыл.Дэвид Малпасс - американец по происхождению и 13-й по счету президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.

https://ria.ru/20230215/sterdzhen-1852165999.html

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в мире, всемирный банк