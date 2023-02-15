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Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей" - РИА Новости, 15.02.2023
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Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"
Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей" - РИА Новости, 15.02.2023
Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"
Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:39
2023-02-15T08:31
в мире
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram в ответ на обвинения Госдепа США в их "депортации"."Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия", — говорится в комментарии. В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать "адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети". По данным посольства, за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка и 279 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. Вашингтон же эти факты "бесстыдно замалчивает ради обеления себя и очернения России", заключили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html
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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины, сша
В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, США
05:39 15.02.2023 (обновлено: 08:31 15.02.2023)
 
Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"

Посольство в США: Россия делает все возможное для защиты и безопасности украинских детей

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram в ответ на обвинения Госдепа США в их "депортации".
"Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия", — говорится в комментарии.
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В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать "адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети".
По данным посольства, за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка и 279 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"Используя западное оружие, включая американские реактивные системы HIMARS, ВСУ наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры — школам, детским садам и больницам", — отметили в посольстве.
Вашингтон же эти факты "бесстыдно замалчивает ради обеления себя и очернения России", заключили в дипмиссии.
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