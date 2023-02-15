05:39 15.02.2023 (обновлено: 08:31 15.02.2023)
Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"
Посольство в США: Россия делает все возможное для защиты и безопасности украинских детей
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram в ответ на обвинения Госдепа США в их "депортации".
"Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия", — говорится в комментарии.
В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать "адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети".
По данным посольства, за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка и 279 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"Используя западное оружие, включая американские реактивные системы HIMARS, ВСУ наносят целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры — школам, детским садам и больницам", — отметили в посольстве.
Вашингтон же эти факты "бесстыдно замалчивает ради обеления себя и очернения России", заключили в дипмиссии.