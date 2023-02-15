https://ria.ru/20230215/posolstvo-1852061566.html

Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"

Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей" - РИА Новости, 15.02.2023

Посольство России ответило на обвинения США в "депортации украинских детей"

Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:39

2023-02-15T05:39

2023-02-15T08:31

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва делает все возможное для защиты и безопасности детей, вынужденных спасаться от зверств украинских войск, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram в ответ на обвинения Госдепа США в их "депортации"."Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку. Обеспечиваем защиту их жизней и благополучия", — говорится в комментарии. В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать "адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети". По данным посольства, за 2022 год на Донбассе погибли 153 ребенка и 279 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. Вашингтон же эти факты "бесстыдно замалчивает ради обеления себя и очернения России", заключили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html

https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html

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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины, сша