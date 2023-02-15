https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html

Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков", заявил Херш

Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков", заявил Херш - РИА Новости, 15.02.2023

Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков", заявил Херш

Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции посчитали ее... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T02:20

2023-02-15T02:20

2023-02-15T13:15

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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции посчитали ее безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш.В прошлую среду на сайте Херша появилась статья, в которой утверждается, что водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.По словам Херша, Байден "приказал сделать это в сентябре" и многие участники этой операции, которые занимали "высокие посты в спецслужбах", выступали против проекта, "считая его безумным". При этом из-за промедления сработали только шесть бомб из заложенных восьми, уточнил он.Журналист добавил, что американский лидер опасался вероятного выхода ФРГ из санкций против Москвы на фоне неудачного для Запада положения дел в конфликте на Украине, поэтому и пришел к решению устроить диверсию."Северный поток — 2" приостановила сама Германия, а не международные рестрикции, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы", — добавил Херш.Тем не менее на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в прошлом феврале у Байдена еще не было таких планов, заключил собеседник издания.Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops 22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным портала, с 8 по 16 июня немецкий P-3 Orion и американский P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты в этой местности. При этом военные борта снижались до малых высот и практически всегда выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий не попала в треки Flightradar.Взрывы сразу на двух "Северных потоках" прогремели 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

https://ria.ru/20230213/potok-1851721448.html

https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

https://ria.ru/20230214/rassledovanie-1852038024.html

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