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США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.02.2023
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США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.02.2023
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов
США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:26
2023-02-15T21:44
сша
украина
государственный департамент сша
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд."В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки", - сказала она журналистам в Вашингтоне.По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.
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сша, украина, государственный департамент сша, вашингтон (штат), в мире
США, Украина, Государственный департамент США, Вашингтон (штат), В мире
Материал дополняется
21:26 15.02.2023 (обновлено: 21:44 15.02.2023)
 
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов

Госдеп США планирует направить дополнительную поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд.
"В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки", - сказала она журналистам в Вашингтоне.
По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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СШАУкраинаГосударственный департамент СШАВашингтон (штат)В мире
 
 
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