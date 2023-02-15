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США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.02.2023
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов
США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:26
2023-02-15T21:26
2023-02-15T21:44
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд."В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки", - сказала она журналистам в Вашингтоне.По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.
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сша, украина, государственный департамент сша, вашингтон (штат), в мире
США, Украина, Государственный департамент США, Вашингтон (штат), В мире
Материал дополняется
21:26 15.02.2023 (обновлено: 21:44 15.02.2023)
США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов
Госдеп США планирует направить дополнительную поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов