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США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов

США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.02.2023

США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов

США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:26

2023-02-15T21:26

2023-02-15T21:44

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украина

государственный департамент сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 миллиарда долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд."В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки", - сказала она журналистам в Вашингтоне.По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

сша

украина

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сша, украина, государственный департамент сша, вашингтон (штат), в мире