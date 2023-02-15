Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины
США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении, заявил шеф... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
украина
россия
ллойд остин
нато
пентагон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. На пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО он выразил уверенность в "по-настоящему хороших шансах" украинцев "захватить инициативу и развить ее в дальнейшем". "Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении", - сказал Остин, упомянув, в частности, передачу Украине крупной партии американских боевых машин пехоты Bradley. Он подчеркнул, что союзники стараются дать украинским военным не просто "платформы", а новые "возможности", и для этого будут обучать их обращению с каждым передаваемым видом вооружения. Он утверждает, что Россия продолжает вводить в бой крупные дополнительные силы. "Мы, вероятно, продолжим это наблюдать. В этом их сила. У них много людей", - сказал Остин. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852239316.html
https://ria.ru/20230215/serbiya-1852213644.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, ллойд остин, нато, пентагон, сша, в мире
Украина, Россия, Ллойд Остин, НАТО, Пентагон, США, В мире
18:04 15.02.2023
 
Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины

Шеф Пентагона Остин: США хотят обеспечить Киеву решающий успех в весеннем контрнаступлении

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
На пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО он выразил уверенность в "по-настоящему хороших шансах" украинцев "захватить инициативу и развить ее в дальнейшем".
Улица в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:01Специальная военная операция на Украине
Пригожин рассказал, почему украинские войска удерживают Артемовск
"Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении", - сказал Остин, упомянув, в частности, передачу Украине крупной партии американских боевых машин пехоты Bradley.
Он подчеркнул, что союзники стараются дать украинским военным не просто "платформы", а новые "возможности", и для этого будут обучать их обращению с каждым передаваемым видом вооружения.
"С дополнительными возможностями, более подготовленными войсками, платформами, они могут в существующих условиях проявить себя намного лучше. Я думаю, у них есть по-настоящему хорошие шансы весьма существенно изменить ситуацию на поле боя, захватить инициативу и быть в состоянии развить ее в дальнейшем", - сказал Остин.
Он утверждает, что Россия продолжает вводить в бой крупные дополнительные силы. "Мы, вероятно, продолжим это наблюдать. В этом их сила. У них много людей", - сказал Остин.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 16:42
Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 08:00
НАТО готовит Европу к отправке на войну
 
УкраинаРоссияЛлойд ОстинНАТОПентагонСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала