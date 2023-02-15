Шеф Пентагона рассказал о задаче США и союзников по поддержке Украины
Шеф Пентагона Остин: США хотят обеспечить Киеву решающий успех в весеннем контрнаступлении
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
На пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО он выразил уверенность в "по-настоящему хороших шансах" украинцев "захватить инициативу и развить ее в дальнейшем".
"Наша задача состоит в том, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности с тем, чтобы они имели не относительный, а решающий успех на поле боя в их предстоящем наступлении", - сказал Остин, упомянув, в частности, передачу Украине крупной партии американских боевых машин пехоты Bradley.
Он подчеркнул, что союзники стараются дать украинским военным не просто "платформы", а новые "возможности", и для этого будут обучать их обращению с каждым передаваемым видом вооружения.
"С дополнительными возможностями, более подготовленными войсками, платформами, они могут в существующих условиях проявить себя намного лучше. Я думаю, у них есть по-настоящему хорошие шансы весьма существенно изменить ситуацию на поле боя, захватить инициативу и быть в состоянии развить ее в дальнейшем", - сказал Остин.
Он утверждает, что Россия продолжает вводить в бой крупные дополнительные силы. "Мы, вероятно, продолжим это наблюдать. В этом их сила. У них много людей", - сказал Остин.
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Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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