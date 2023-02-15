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В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 15.02.2023
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Архангельская область
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852230359.html
В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО
В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО - РИА Новости, 15.02.2023
В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО
Депутаты заксобрания Архангельской области в среду приняли сразу в двух чтениях инициированный губернатором Александром Цыбульским законопроект, который... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:31
2023-02-15T17:31
архангельская область
архангельская область
луганская народная республика
херсонская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области в среду приняли сразу в двух чтениях инициированный губернатором Александром Цыбульским законопроект, который предполагает расширение мер поддержки для детей участников специальной военной операции, в том числе в части летнего отдыха, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что дополнительные меры поддержки коснутся детей военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, рассмотрен сегодня сразу в двух чтениях на очередной сессии областного собрания депутатов. "Меры соцподдержки в этом направлении теперь будут касаться и детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления путевок в лагеря отдыха, оплаты проезда к месту отдыха и обратно для организованных групп детей. Из областного бюджета будем оплачивать и питание детей в лагерях дневного пребывания", – сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба. По новому закону, право на получение мер соцподдержки по обеспечению отдыха и оздоровления предоставляется детям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, принимающих участие в специальной военной операции. "Ежегодно в рамках детской оздоровительной кампании жителям области, особенно детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и другим категориям граждан предоставляется сертификат на полную или частичную оплату путевки в детский лагерь. В этом году мы предложили включить в эту категорию и детей участников специальной военной операции", – пояснила на сессии заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская. Таким образом, круг получателей этой меры государственной соцподдержки расширяется, право на нее по-прежнему сохраняют и все те граждане, которые получали ее ранее. Как отметили в правительстве, принятый новый областной закон позволит расширить уже существующие меры поддержки военнослужащих и их семей. С начала 2023 года в Архангельской области также вступила в силу новая редакция закона "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Согласно ей члены семей военнослужащих и мобилизованных, а также граждане, вынужденно покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшие в Архангельскую область, имеют право на бесплатную юридическую помощь.
https://ria.ru/20230215/muzeynyemarshrutyryazan-1851773350.html
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архангельская область, луганская народная республика, херсонская область , александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Александр Цыбульский
17:31 15.02.2023
 
В Архангельской области расширили меры поддержки детей участников СВО

Депутаты в Архангельской области расширили меры поддержки детей участников спецоперации

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области в среду приняли сразу в двух чтениях инициированный губернатором Александром Цыбульским законопроект, который предполагает расширение мер поддержки для детей участников специальной военной операции, в том числе в части летнего отдыха, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что дополнительные меры поддержки коснутся детей военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, рассмотрен сегодня сразу в двух чтениях на очередной сессии областного собрания депутатов.
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"Меры соцподдержки в этом направлении теперь будут касаться и детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления путевок в лагеря отдыха, оплаты проезда к месту отдыха и обратно для организованных групп детей. Из областного бюджета будем оплачивать и питание детей в лагерях дневного пребывания", – сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.
По новому закону, право на получение мер соцподдержки по обеспечению отдыха и оздоровления предоставляется детям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел и УФСИН, принимающих участие в специальной военной операции.
"Ежегодно в рамках детской оздоровительной кампании жителям области, особенно детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и другим категориям граждан предоставляется сертификат на полную или частичную оплату путевки в детский лагерь. В этом году мы предложили включить в эту категорию и детей участников специальной военной операции", – пояснила на сессии заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская.
Таким образом, круг получателей этой меры государственной соцподдержки расширяется, право на нее по-прежнему сохраняют и все те граждане, которые получали ее ранее.
Как отметили в правительстве, принятый новый областной закон позволит расширить уже существующие меры поддержки военнослужащих и их семей. С начала 2023 года в Архангельской области также вступила в силу новая редакция закона "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области". Согласно ей члены семей военнослужащих и мобилизованных, а также граждане, вынужденно покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывшие в Архангельскую область, имеют право на бесплатную юридическую помощь.
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