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В Британии рассказали о первом пакете поддержки Фонда помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852201655.html
В Британии рассказали о первом пакете поддержки Фонда помощи Украине
В Британии рассказали о первом пакете поддержки Фонда помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2023
В Британии рассказали о первом пакете поддержки Фонда помощи Украине
Киев получит первый пакет военной поддержки на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи Украине, он включает запчасти и боеприпасы,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:02
2023-02-15T16:42
специальная военная операция на украине
лондон
украина
в мире
киев
нато
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Киев получит первый пакет военной поддержки на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи Украине, он включает запчасти и боеприпасы, сообщило в среду министерство обороны Британии."Первый пакет оборудования был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией… С ожидаемой стоимостью более чем в 200 миллионов фунтов первый пакет будет включать жизненно необходимые возможности", - говорится в документе на сайте британского правительства.Как отмечается, пакет поддержки будет включать запчасти для украинских танков и другой военной техники, артиллерийские боеприпасы, беспилотные системы, оборудование для радиоэлектронной борьбы, технику для ведения разведки и наблюдения. "С ожидаемой стоимостью более чем в 200 миллионов фунтов первый пакет будет включать жизненно необходимые возможности в виде боеприпасов артиллерии, (оборудования для) морской разведки, наблюдения и ведения разведки и запчасти для техники, включая для украинских танков", - сказано в документе.Объявление сделано на саммите глав минобороны стран НАТО в среду в Брюсселе, сказано в заявлении.Первый пакет был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. В общей сложности эти страны вместе с Исландией и Литвой передали в фонд 520 миллионов фунтов.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
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лондон, украина, в мире, киев, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Украина, В мире, Киев, НАТО, Великобритания
16:02 15.02.2023 (обновлено: 16:42 15.02.2023)
 
В Британии рассказали о первом пакете поддержки Фонда помощи Украине

Минобороны Британии: Киев получит первый пакет военной поддержки на 200 миллионов фунтов

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Киев получит первый пакет военной поддержки на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи Украине, он включает запчасти и боеприпасы, сообщило в среду министерство обороны Британии.
"Первый пакет оборудования был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией… С ожидаемой стоимостью более чем в 200 миллионов фунтов первый пакет будет включать жизненно необходимые возможности", - говорится в документе на сайте британского правительства.
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Как отмечается, пакет поддержки будет включать запчасти для украинских танков и другой военной техники, артиллерийские боеприпасы, беспилотные системы, оборудование для радиоэлектронной борьбы, технику для ведения разведки и наблюдения. "С ожидаемой стоимостью более чем в 200 миллионов фунтов первый пакет будет включать жизненно необходимые возможности в виде боеприпасов артиллерии, (оборудования для) морской разведки, наблюдения и ведения разведки и запчасти для техники, включая для украинских танков", - сказано в документе.
Объявление сделано на саммите глав минобороны стран НАТО в среду в Брюсселе, сказано в заявлении.
Первый пакет был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. В общей сложности эти страны вместе с Исландией и Литвой передали в фонд 520 миллионов фунтов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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