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Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.02.2023
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Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт
Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт - РИА Новости, 15.02.2023
Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт
Электроника остается популярной категорией при выборе подарка у россиян, падения спроса на нее в этом году не наблюдается, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:37
2023-02-15T14:37
общество
технологии
россия
сколковский институт науки и технологий
мегафон
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электроника остается популярной категорией при выборе подарка у россиян, падения спроса на нее в этом году не наблюдается, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов. Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ритейлеров сообщала о том, что продажи гаджетов и аксессуаров к 14 и 23 февраля, а также к 8 Марта впервые за восемь лет сократились на 10-30% к аналогичному периоду прошлого года. "Никакого падения спроса по факту не наблюдается. Жители России все так же ищут подарки на 8 марта и 23 февраля, чтобы порадовать друзей и близких... Электроника все так же является популярной категорией для подарка, тут ничего не изменилось", - сказал Сиволобов. Эксперт отметил, что существует два фактора, которые "смазывают цифры статистики и путают экспертов". Во-первых, по его словам, покупки сильно сместились в сторону серых поставок и цифровых каналов продаж, которые плохо отслеживаются обычной статистикой. Во-вторых, многие люди переключились на "сберегательный режим" покупательного поведения, другими словами, стали экономить. Сиволобов уточнил, что основным изменением в поведении россиян при выборе подарка стал переход к более доступным ценовым группам. "Если раньше дарили дорогой смартфон, то сейчас подарят из средней ценовой категории (тем более что там достойный выбор кандидатов)", - пояснил он. "Таким образом, уже к февралю на рынке наблюдается потребительский "отлив". Поэтому прирост продаж перед праздниками надо рассматривать уже от более низкой базы: нельзя сравнивать январь-февраль 2022 года и тот же период 2023-го – потребители стали более осторожными", - заключил Сиволобов. До этого мобильный оператор "Мегафон" поделился с агентством данными о том, что беспроводные наушники оказались у россиян самым популярным среди других гаджетов подарком к 14 февраля, сменив смартфоны. Кроме того, уточнялось, что в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%. В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" агентству рассказали, что интерес россиян к предпраздничным покупкам в феврале текущего года сопоставим с показателями за аналогичный период 2022 года.
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общество, технологии, россия, сколковский институт науки и технологий, мегафон
Общество, Технологии, Россия, Сколковский институт науки и технологий, Мегафон
14:37 15.02.2023
 
Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт

Эксперт Сиволобов: россияне в 2023 году продолжают выбирать электронику в качестве подарка

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПокупатель и продавец в магазине техники
Покупатель и продавец в магазине техники - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Покупатель и продавец в магазине техники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электроника остается популярной категорией при выборе подарка у россиян, падения спроса на нее в этом году не наблюдается, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе "Сколтеха" Александр Сиволобов.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на сотрудников ритейлеров сообщала о том, что продажи гаджетов и аксессуаров к 14 и 23 февраля, а также к 8 Марта впервые за восемь лет сократились на 10-30% к аналогичному периоду прошлого года.
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"Никакого падения спроса по факту не наблюдается. Жители России все так же ищут подарки на 8 марта и 23 февраля, чтобы порадовать друзей и близких... Электроника все так же является популярной категорией для подарка, тут ничего не изменилось", - сказал Сиволобов.
Эксперт отметил, что существует два фактора, которые "смазывают цифры статистики и путают экспертов". Во-первых, по его словам, покупки сильно сместились в сторону серых поставок и цифровых каналов продаж, которые плохо отслеживаются обычной статистикой. Во-вторых, многие люди переключились на "сберегательный режим" покупательного поведения, другими словами, стали экономить.
Сиволобов уточнил, что основным изменением в поведении россиян при выборе подарка стал переход к более доступным ценовым группам. "Если раньше дарили дорогой смартфон, то сейчас подарят из средней ценовой категории (тем более что там достойный выбор кандидатов)", - пояснил он.
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"Таким образом, уже к февралю на рынке наблюдается потребительский "отлив". Поэтому прирост продаж перед праздниками надо рассматривать уже от более низкой базы: нельзя сравнивать январь-февраль 2022 года и тот же период 2023-го – потребители стали более осторожными", - заключил Сиволобов.
До этого мобильный оператор "Мегафон" поделился с агентством данными о том, что беспроводные наушники оказались у россиян самым популярным среди других гаджетов подарком к 14 февраля, сменив смартфоны. Кроме того, уточнялось, что в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%. В пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" агентству рассказали, что интерес россиян к предпраздничным покупкам в феврале текущего года сопоставим с показателями за аналогичный период 2022 года.
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