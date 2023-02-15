https://ria.ru/20230215/platezh-1852259812.html

Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет

Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет - РИА Новости, 15.02.2023

Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет

Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:03

2023-02-15T19:03

2023-02-15T19:03

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

бизнес

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. Глава РСПП Александр Шохин на это заявил, что подобный однократный взнос от компаний невыполним по ряду причин, в том числе из-за разницы принятия решений по таким вопросам в компаниях. Он предложил ввести "непредвиденный налог" на законодательном уровне, но уже со следующего года. По словам Сазанова, речи о введении нового налога не идет. "Здесь возможно введение сбора какого-то, либо добровольное. Здесь надо это обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию. Сначала надо определиться с размером этого платежа и того, как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером", - пояснил он. "Поэтому как только мы здесь найдем консолидированную позицию с бизнесом, то следующим шагом будет определиться с формой его реализации. То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный", - добавил Сазанов. По его мнению, для бизнеса будет лучше, если этот платеж станет обязательным. "Думаю, да, но здесь лучше их точку зрения спросить", - заключил он.

https://ria.ru/20230215/neft-1852236324.html

https://ria.ru/20230215/gazprom-1852167567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет