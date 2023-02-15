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Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет - РИА Новости, 15.02.2023
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Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет
Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет - РИА Новости, 15.02.2023
Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет
Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:03
2023-02-15T19:03
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бизнес
бюджет
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. Глава РСПП Александр Шохин на это заявил, что подобный однократный взнос от компаний невыполним по ряду причин, в том числе из-за разницы принятия решений по таким вопросам в компаниях. Он предложил ввести "непредвиденный налог" на законодательном уровне, но уже со следующего года. По словам Сазанова, речи о введении нового налога не идет. "Здесь возможно введение сбора какого-то, либо добровольное. Здесь надо это обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию. Сначала надо определиться с размером этого платежа и того, как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером", - пояснил он. "Поэтому как только мы здесь найдем консолидированную позицию с бизнесом, то следующим шагом будет определиться с формой его реализации. То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный", - добавил Сазанов. По его мнению, для бизнеса будет лучше, если этот платеж станет обязательным. "Думаю, да, но здесь лучше их точку зрения спросить", - заключил он.
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бизнес, Бюджет
19:03 15.02.2023
 
Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет

Замглавы Минфина Сазанов: министерство обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минфин РФ выработает с бизнесом консолидированную позицию по разовому платежу в бюджет из прежних сверхдоходов, пока нет решения ни по его размеру, ни по форме, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
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Глава РСПП Александр Шохин на это заявил, что подобный однократный взнос от компаний невыполним по ряду причин, в том числе из-за разницы принятия решений по таким вопросам в компаниях. Он предложил ввести "непредвиденный налог" на законодательном уровне, но уже со следующего года.
"В какой форме этот платеж будет сделан - надо обсудить с бизнесом и будем выходить на консолидированную позицию. Но это точно не будет изменение в действующих налогах", - сказал Сазанов.
По словам Сазанова, речи о введении нового налога не идет. "Здесь возможно введение сбора какого-то, либо добровольное. Здесь надо это обсуждать с бизнесом и выходить с ними на консолидированную позицию. Сначала надо определиться с размером этого платежа и того, как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще даже не определились с тем, как он будет считаться и с его размером", - пояснил он.
"Поэтому как только мы здесь найдем консолидированную позицию с бизнесом, то следующим шагом будет определиться с формой его реализации. То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный", - добавил Сазанов.
По его мнению, для бизнеса будет лучше, если этот платеж станет обязательным. "Думаю, да, но здесь лучше их точку зрения спросить", - заключил он.
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