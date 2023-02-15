https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения - РИА Новости, 15.02.2023
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:14
2023-02-15T18:14
2023-02-15T18:23
россия
саратовская область
красноярский край
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и для того, чтобы реализовать их с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.Путин уточнил, что речь идет в том числе о планах по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения."Вопрос не в наличии или отсутствии источников. А они у нас есть, повторяю. Вопрос в организации нашей совместной работы", - сказал президент.
https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратовская область, красноярский край, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Саратовская область, Красноярский край, Здоровье - Общество, Владимир Путин
18:14 15.02.2023 (обновлено: 18:23 15.02.2023)
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения, несмотря на сложности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и для того, чтобы реализовать их с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях
, Красноярском крае
, Кабардино-Балкарии.
"Планы по развитию здравоохранения в стране у нас большие, и несмотря на те сложности, которые нам пытаются создать извне, мы не только их все реализуем, а более того, у нас есть все возможности реализовать эти планы досрочно. С опережением графика", - сказал он.
Путин уточнил, что речь идет в том числе о планах по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения.
"Вопрос не в наличии или отсутствии источников. А они у нас есть, повторяю. Вопрос в организации нашей совместной работы", - сказал президент.