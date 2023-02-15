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Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения - РИА Новости, 15.02.2023
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:14
2023-02-15T18:23
россия
саратовская область
красноярский край
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и для того, чтобы реализовать их с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.Путин уточнил, что речь идет в том числе о планах по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения."Вопрос не в наличии или отсутствии источников. А они у нас есть, повторяю. Вопрос в организации нашей совместной работы", - сказал президент.
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россия, саратовская область, красноярский край, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Саратовская область, Красноярский край, Здоровье - Общество, Владимир Путин
18:14 15.02.2023 (обновлено: 18:23 15.02.2023)
 
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения

Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения, несмотря на сложности

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и для того, чтобы реализовать их с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.
"Планы по развитию здравоохранения в стране у нас большие, и несмотря на те сложности, которые нам пытаются создать извне, мы не только их все реализуем, а более того, у нас есть все возможности реализовать эти планы досрочно. С опережением графика", - сказал он.
Путин уточнил, что речь идет в том числе о планах по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения.
"Вопрос не в наличии или отсутствии источников. А они у нас есть, повторяю. Вопрос в организации нашей совместной работы", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 18:16
Путин поддержал идею строительства межрегионального детского медцентра
 
РоссияСаратовская областьКрасноярский крайЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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