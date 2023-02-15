https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html

Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения

Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения - РИА Новости, 15.02.2023

Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения

Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:14

2023-02-15T18:14

2023-02-15T18:23

россия

саратовская область

красноярский край

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Планы по развитию здравоохранения в РФ большие, несмотря на сложности, создающиеся извне, все они все будут реализованы, источники для этого есть, в том числе и для того, чтобы реализовать их с опережением графика, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.Путин уточнил, что речь идет в том числе о планах по наиболее чувствительным направлениям, таким как развитие первичного звена здравоохранения."Вопрос не в наличии или отсутствии источников. А они у нас есть, повторяю. Вопрос в организации нашей совместной работы", - сказал президент.

https://ria.ru/20230215/medtsentr-1852244547.html

россия

саратовская область

красноярский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, саратовская область, красноярский край, здоровье - общество, владимир путин