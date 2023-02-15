https://ria.ru/20230215/pitanie-1852061063.html
Исследование показало, как россияне питаются на работе
Исследование показало, как россияне питаются на работе - РИА Новости, 15.02.2023
Исследование показало, как россияне питаются на работе
Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:23
2023-02-15T05:23
2023-02-15T05:23
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847435303_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_0bacda88890619617a5af4e56801572c.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Выяснилось, что 70% приносят еду из дома, 52% едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа). ... При этом 46% признались, что питание на работе бьет по их бюджету", - выяснили специалисты. Аналитики также отмечают, что порядка 59% россиян, которые носят еду из дома, берут с собой полноценный обед, в то время как остальные предпочитают приносить шоколадки, печенье, другие сладости и хлебобулочные изделия. Лишь 18% работников выбирают здоровый перекус - фрукты, орешки, злаковые батончики. Кроме того, у большинства сотрудников на работе есть полностью оборудованная обеденная зона. Практически у каждого третьего россиянина есть частично оборудованное место для обеда, в то время как у 7% его нет в принципе. Половина из них ест за своим рабочим столом, а остальные ходят в заведения общепита. Исследование проводили в период с 30 января по 14 февраля среди практически 2 тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет.
https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html
https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847435303_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_d9a9eb6cbd99e368a03c1e8e78d36aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Исследование показало, как россияне питаются на работе
"Зарплаты.ру": большинство россиян носят еду из дома, чуть больше половины едят в общепите
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что 70% приносят еду из дома, 52% едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа). ... При этом 46% признались, что питание на работе бьет по их бюджету", - выяснили специалисты.
Аналитики также отмечают, что порядка 59% россиян, которые носят еду из дома, берут с собой полноценный обед, в то время как остальные предпочитают приносить шоколадки, печенье, другие сладости и хлебобулочные изделия. Лишь 18% работников выбирают здоровый перекус - фрукты, орешки, злаковые батончики.
"Большинство россиян (38%) ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 35% - 100-200 рублей, 20% тратят 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 7% опрошенных", - говорится в исследовании.
Кроме того, у большинства сотрудников на работе есть полностью оборудованная обеденная зона. Практически у каждого третьего россиянина есть частично оборудованное место для обеда, в то время как у 7% его нет в принципе. Половина из них ест за своим рабочим столом, а остальные ходят в заведения общепита.
Исследование проводили в период с 30 января по 14 февраля среди практически 2 тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет.