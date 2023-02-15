https://ria.ru/20230215/pitanie-1852061063.html

Исследование показало, как россияне питаются на работе

Исследование показало, как россияне питаются на работе - РИА Новости, 15.02.2023

Исследование показало, как россияне питаются на работе

Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:23

2023-02-15T05:23

2023-02-15T05:23

общество

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Порядка 70% россиян приносят еду на работу из дома, чуть больше половины едят в общепите, при этом 46% признались, что обеды на работе бьют по их бюджету, свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Выяснилось, что 70% приносят еду из дома, 52% едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа). ... При этом 46% признались, что питание на работе бьет по их бюджету", - выяснили специалисты. Аналитики также отмечают, что порядка 59% россиян, которые носят еду из дома, берут с собой полноценный обед, в то время как остальные предпочитают приносить шоколадки, печенье, другие сладости и хлебобулочные изделия. Лишь 18% работников выбирают здоровый перекус - фрукты, орешки, злаковые батончики. Кроме того, у большинства сотрудников на работе есть полностью оборудованная обеденная зона. Практически у каждого третьего россиянина есть частично оборудованное место для обеда, в то время как у 7% его нет в принципе. Половина из них ест за своим рабочим столом, а остальные ходят в заведения общепита. Исследование проводили в период с 30 января по 14 февраля среди практически 2 тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html

https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html

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общество, россия