https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html

Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы

Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы - РИА Новости, 15.02.2023

Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы

Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:06

2023-02-15T17:06

2023-02-15T17:06

в мире

франция

пенсия

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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. Петицию против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет запустили восемь ведущих французских профсоюзов 11 января. За два дня ее подписали более 100 тысяч человек, а за неделю – более полумиллиона человек. Теперь текст под названием "Пенсии: нет несправедливой и жестокой реформе" преодолел отметку в миллион подписей. По информации портала change.org, лишь две других запущенных во Франции петиции с 2012 года смогли набрать большее количество голосов: против поправок к трудовому кодексу (1,35 миллиона подписей) и за снижение стоимости бензина на заправках (1,29 миллиона подписей). Петицию сопровождает текст, где говорится, что пенсионная система во Франции "не находится в опасности", что "существуют другие способы" ее улучшить. Отмечается, что реформа ударит по самым уязвимым категориям работников. В четверг во Франции вновь пройдет общенациональная акция протеста против реформы. Более 200 демонстраций ожидаются на всей территории метрополии. Прошлая акция 11 февраля, по данным МВД, собрала 963 тысячи участников. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, пенсия