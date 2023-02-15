https://ria.ru/20230215/petitsiya-1852221632.html
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы - РИА Новости, 15.02.2023
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:06
2023-02-15T17:06
2023-02-15T17:06
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пенсия
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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. Петицию против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет запустили восемь ведущих французских профсоюзов 11 января. За два дня ее подписали более 100 тысяч человек, а за неделю – более полумиллиона человек. Теперь текст под названием "Пенсии: нет несправедливой и жестокой реформе" преодолел отметку в миллион подписей. По информации портала change.org, лишь две других запущенных во Франции петиции с 2012 года смогли набрать большее количество голосов: против поправок к трудовому кодексу (1,35 миллиона подписей) и за снижение стоимости бензина на заправках (1,29 миллиона подписей). Петицию сопровождает текст, где говорится, что пенсионная система во Франции "не находится в опасности", что "существуют другие способы" ее улучшить. Отмечается, что реформа ударит по самым уязвимым категориям работников. В четверг во Франции вновь пройдет общенациональная акция протеста против реформы. Более 200 демонстраций ожидаются на всей территории метрополии. Прошлая акция 11 февраля, по данным МВД, собрала 963 тысячи участников. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230211/zabastovka-1851433923.html
https://ria.ru/20230212/filippo-1851573812.html
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, пенсия
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Петиция на change.org против пенсионной реформы во Франции набрала более миллиона подписей
ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости.
Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org
.
Петицию против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет запустили восемь ведущих французских профсоюзов 11 января. За два дня ее подписали более 100 тысяч человек, а за неделю – более полумиллиона человек.
Теперь текст под названием "Пенсии: нет несправедливой и жестокой реформе" преодолел отметку в миллион подписей.
По информации портала change.org, лишь две других запущенных во Франции петиции с 2012 года смогли набрать большее количество голосов: против поправок к трудовому кодексу (1,35 миллиона подписей) и за снижение стоимости бензина на заправках (1,29 миллиона подписей).
Петицию сопровождает текст, где говорится, что пенсионная система во Франции "не находится в опасности", что "существуют другие способы" ее улучшить. Отмечается, что реформа ударит по самым уязвимым категориям работников.
В четверг во Франции вновь пройдет общенациональная акция протеста против реформы. Более 200 демонстраций ожидаются на всей территории метрополии. Прошлая акция 11 февраля, по данным МВД, собрала 963 тысячи участников.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.