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Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы - РИА Новости, 15.02.2023
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Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы - РИА Новости, 15.02.2023
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы
Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:06
2023-02-15T17:06
в мире
франция
пенсия
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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org. Петицию против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет запустили восемь ведущих французских профсоюзов 11 января. За два дня ее подписали более 100 тысяч человек, а за неделю – более полумиллиона человек. Теперь текст под названием "Пенсии: нет несправедливой и жестокой реформе" преодолел отметку в миллион подписей. По информации портала change.org, лишь две других запущенных во Франции петиции с 2012 года смогли набрать большее количество голосов: против поправок к трудовому кодексу (1,35 миллиона подписей) и за снижение стоимости бензина на заправках (1,29 миллиона подписей). Петицию сопровождает текст, где говорится, что пенсионная система во Франции "не находится в опасности", что "существуют другие способы" ее улучшить. Отмечается, что реформа ударит по самым уязвимым категориям работников. В четверг во Франции вновь пройдет общенациональная акция протеста против реформы. Более 200 демонстраций ожидаются на всей территории метрополии. Прошлая акция 11 февраля, по данным МВД, собрала 963 тысячи участников. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230211/zabastovka-1851433923.html
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в мире, франция, пенсия
В мире, Франция, Пенсия
17:06 15.02.2023
 
Более миллиона французов подписали петицию против пенсионной реформы

Петиция на change.org против пенсионной реформы во Франции набрала более миллиона подписей

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкПолиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Полиция и участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Более миллиона человек подписали петицию против пенсионной реформы во Франции, размещенной на сайте change.org.
Петицию против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет запустили восемь ведущих французских профсоюзов 11 января. За два дня ее подписали более 100 тысяч человек, а за неделю – более полумиллиона человек.
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Теперь текст под названием "Пенсии: нет несправедливой и жестокой реформе" преодолел отметку в миллион подписей.
По информации портала change.org, лишь две других запущенных во Франции петиции с 2012 года смогли набрать большее количество голосов: против поправок к трудовому кодексу (1,35 миллиона подписей) и за снижение стоимости бензина на заправках (1,29 миллиона подписей).
Петицию сопровождает текст, где говорится, что пенсионная система во Франции "не находится в опасности", что "существуют другие способы" ее улучшить. Отмечается, что реформа ударит по самым уязвимым категориям работников.
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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