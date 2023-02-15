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Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов - РИА Новости, 15.02.2023
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов
Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:27
2023-02-15T19:27
2023-02-15T19:27
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны. "Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании", – говорится в сообщении.Достопримечательность была закрыта для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Тогда в окрестностях Мачу-Пикчу застряли более 400 человек (большинство из них были иностранными туристами), потому что неизвестные разобрали железнодорожные пути, ведущие к историческому памятнику. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, перу, юнеско
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Перу, ЮНЕСКО
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу с 15 февраля снова открыт для туристов
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны.
"Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании", – говорится в сообщении.
Достопримечательность была закрыта для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Тогда в окрестностях Мачу-Пикчу застряли более 400 человек (большинство из них были иностранными туристами), потому что неизвестные разобрали железнодорожные пути, ведущие к историческому памятнику.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Мачу-Пикчу – крепость древней Америки
, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
.