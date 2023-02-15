Рейтинг@Mail.ru
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230215/peru-1852256089.html
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов - РИА Новости, 15.02.2023
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов
Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:27
2023-02-15T19:27
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
перу
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_a7e4f9c11e8a09f51acd897b45b891bf.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны. "Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании", – говорится в сообщении.Достопримечательность была закрыта для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Тогда в окрестностях Мачу-Пикчу застряли более 400 человек (большинство из них были иностранными туристами), потому что неизвестные разобрали железнодорожные пути, ведущие к историческому памятнику. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230121/protesty-1846503876.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/66/1516856677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dea1c8e6e2634ac55f9d4cbbfc8a80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, перу, юнеско
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Перу, ЮНЕСКО
19:27 15.02.2023
 
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыт для туристов

Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу с 15 февраля снова открыт для туристов

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев – РИА Новости. Туристы теперь снова смогут попасть в город инков Мачу-Пикчу в Перу, комплекс начинает работать с 15 февраля, сообщило министерство культуры страны.
"Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании", – говорится в сообщении.
Достопримечательность была закрыта для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Тогда в окрестностях Мачу-Пикчу застряли более 400 человек (большинство из них были иностранными туристами), потому что неизвестные разобрали железнодорожные пути, ведущие к историческому памятнику.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 19:50Туризм
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмПеруЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала