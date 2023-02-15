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СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах - РИА Новости, 15.02.2023
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СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах
СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах - РИА Новости, 15.02.2023
СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:24
2023-02-15T16:24
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
светлана бессараб
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Документом уточняется, что с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, говорится в сопроводительных материалах к документу. Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, уточняется в документе. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов. "У нас в России соответственно с 2018 (идёт пенсионная реформа - ред.), с учетом этого переходный период в России продлится до 2028 года, и только в 2028 году мы достигнем возраста 60 лет женщины и 65 лет мужчины, когда будут выходить на пенсию. До этого мы все раньше будем выходить на пенсию", - сказала РИА Новости депутат от "Единой России" Светлана Бессараб. По ее словам, региональными властями новых субъектов РФ "приняты решения о переходном периоде по аналогии с законодательством, которое было ранее принято в РФ и, поскольку это принимается в этом году, он продлится до 2032 года".
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана бессараб, единая россия
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Светлана Бессараб, Единая Россия
16:24 15.02.2023
 
СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах

Совфед одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст.
Документом уточняется, что с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.
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Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, говорится в сопроводительных материалах к документу.
Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, уточняется в документе.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
"У нас в России соответственно с 2018 (идёт пенсионная реформа - ред.), с учетом этого переходный период в России продлится до 2028 года, и только в 2028 году мы достигнем возраста 60 лет женщины и 65 лет мужчины, когда будут выходить на пенсию. До этого мы все раньше будем выходить на пенсию", - сказала РИА Новости депутат от "Единой России" Светлана Бессараб.
По ее словам, региональными властями новых субъектов РФ "приняты решения о переходном периоде по аналогии с законодательством, которое было ранее принято в РФ и, поскольку это принимается в этом году, он продлится до 2032 года".
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