https://ria.ru/20230215/pensiya-1852208104.html

СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах

СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах - РИА Новости, 15.02.2023

СФ одобрил закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых субъектах

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:24

2023-02-15T16:24

2023-02-15T16:24

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

светлана бессараб

единая россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Документом уточняется, что с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, говорится в сопроводительных материалах к документу. Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, уточняется в документе. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов. "У нас в России соответственно с 2018 (идёт пенсионная реформа - ред.), с учетом этого переходный период в России продлится до 2028 года, и только в 2028 году мы достигнем возраста 60 лет женщины и 65 лет мужчины, когда будут выходить на пенсию. До этого мы все раньше будем выходить на пенсию", - сказала РИА Новости депутат от "Единой России" Светлана Бессараб. По ее словам, региональными властями новых субъектов РФ "приняты решения о переходном периоде по аналогии с законодательством, которое было ранее принято в РФ и, поскольку это принимается в этом году, он продлится до 2032 года".

https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана бессараб, единая россия