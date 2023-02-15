https://ria.ru/20230215/patriotizm-1852230953.html

Путин отметил передачу традиций патриотизма из поколения в поколение

Путин отметил передачу традиций патриотизма из поколения в поколение - РИА Новости, 15.02.2023

Путин отметил передачу традиций патриотизма из поколения в поколение

Президент РФ Владимир Путин отметил важность того, что традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение, а также... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:32

2023-02-15T17:32

2023-02-15T17:37

политика

россия

владимир путин

афганистан

афганская война (1979—1989)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность того, что традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение, а также подчеркнул, что сегодня российские военные мужественно защищают Россию. Соответствующее приветствие участникам торжественного вечера, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил, что 15 февраля 1989 года – это большая, незабываемая дата для тех, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане, для всего народа России. Он подчеркнул, что тысячи соотечественников "с честью выполняли свой долг, в сложнейших условиях проявляли высочайшие профессиональные и личные качества, прославились стойкостью и отвагой, милосердием и благородством". Он добавил, что навсегда сохранится в сердцах и память о павших героях, товарищах, которые не вернулись домой. "Важно, что традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение. И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию", - отметил президент.

https://ria.ru/20230215/dolg-1851664197.html

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афганистан

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, афганистан, афганская война (1979—1989)