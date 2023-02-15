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Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров

Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2023

Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров

Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:32

2023-02-15T12:32

2023-02-15T12:38

россия

китай

сергей лавров

в мире

москва

пекин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вместе с китайскими друзьями энергично работаем над упрочением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого уровня. Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры", - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.По его словам, развиваются отношения особого привилегированного стратегического партнерства с Индией, укрепляются связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, а также ЮАР.

https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html

россия

китай

москва

пекин

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россия, китай, сергей лавров, в мире, москва, пекин, госдума рф