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Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2023
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Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2023
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:32
2023-02-15T12:38
россия
китай
сергей лавров
в мире
москва
пекин
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вместе с китайскими друзьями энергично работаем над упрочением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого уровня. Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры", - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.По его словам, развиваются отношения особого привилегированного стратегического партнерства с Индией, укрепляются связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, а также ЮАР.
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россия, китай, сергей лавров, в мире, москва, пекин, госдума рф
Россия, Китай, Сергей Лавров, В мире, Москва, Пекин, Госдума РФ
12:32 15.02.2023 (обновлено: 12:38 15.02.2023)
 
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров

Лавров: Россия и Китай работают над упрочнением стратегического партнерства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вместе с китайскими друзьями энергично работаем над упрочением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого уровня. Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры", - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
По его словам, развиваются отношения особого привилегированного стратегического партнерства с Индией, укрепляются связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, а также ЮАР.
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