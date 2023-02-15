https://ria.ru/20230215/partnery-1852130982.html
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2023
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:32
2023-02-15T12:32
2023-02-15T12:38
россия
китай
сергей лавров
в мире
москва
пекин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вместе с китайскими друзьями энергично работаем над упрочением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого уровня. Нынешняя связка Москвы и Пекина цементирует фундамент формирующейся полицентричной архитектуры", - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.По его словам, развиваются отношения особого привилегированного стратегического партнерства с Индией, укрепляются связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, а также ЮАР.
https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html
россия
китай
москва
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сергей лавров, в мире, москва, пекин, госдума рф
Россия, Китай, Сергей Лавров, В мире, Москва, Пекин, Госдума РФ
12:32 15.02.2023 (обновлено: 12:38 15.02.2023)
Россия и Китай работают над упрочнением партнерства, заявил Лавров
Лавров: Россия и Китай работают над упрочнением стратегического партнерства