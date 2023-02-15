https://ria.ru/20230215/papa-1852064680.html

Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов

Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов - РИА Новости, 15.02.2023

Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов

Папа римский Франциск хотел бы обсудить с Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T07:03

2023-02-15T07:03

2023-02-15T07:22

в мире

европа

москва

владимир путин

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск хотел бы обсудить с Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. Он также процитировал фрагмент письма понтифика: "Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе".

https://ria.ru/20230213/papa-1851670708.html

европа

москва

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в мире, европа, москва, владимир путин, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)