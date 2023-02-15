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Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов - РИА Новости, 15.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230215/papa-1852064680.html
Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов
Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов - РИА Новости, 15.02.2023
Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов
Папа римский Франциск хотел бы обсудить с Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:03
2023-02-15T07:22
в мире
европа
москва
владимир путин
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск хотел бы обсудить с Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. Он также процитировал фрагмент письма понтифика: "Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе".
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в мире, европа, москва, владимир путин, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Европа, Москва, Владимир Путин, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
07:03 15.02.2023 (обновлено: 07:22 15.02.2023)
 
Папа римский хочет встретиться с Путиным, заявил Севастьянов

Севастьянов: папа римский хочет обсудить мирное урегулирование в Европе с Путиным

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Папа римский Франциск хотел бы обсудить с Владимиром Путиным свой план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

"У папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада, и он подтвердил желание переговоров с российским руководством, готовность приехать в Москву", — отметил Севастьянов РИА Новости.

Он также процитировал фрагмент письма понтифика: "Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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РелигияВ миреЕвропаМоскваВладимир ПутинПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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