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Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет - РИА Новости, 15.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230215/ovchinskiy-1852166957.html
Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет
Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет - РИА Новости, 15.02.2023
Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Легопласт" запускает новую линию производства инновационных пластиковых палет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:19
2023-02-15T14:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Легопласт" запускает новую линию производства инновационных пластиковых палет, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные облегченные пластиковые палеты улучшенной конструкции. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции", – уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что особая запатентованная конструкция палет облегчает их загрузку, разгрузку и транспортировку. Как ожидается, инновационные изделия будут востребованы на предприятиях агропрома, у сельхозпроизводителей, а также на складах, оптовых базах, в магазинах, логистических центрах.Как пояснил генеральный директор компании "Легопласт" Владимир Штылев, новые палеты весят в несколько раз меньше обычных, выдерживая те же нагрузки. При этом облегченная конструкция заметно удешевляет изделие.
https://ria.ru/20230214/moskva-1851848205.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
14:19 15.02.2023
 

Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Легопласт" запускает новую линию производства инновационных пластиковых палет, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные облегченные пластиковые палеты улучшенной конструкции. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции", – уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский Владислав Анатольевич
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Отмечается, что особая запатентованная конструкция палет облегчает их загрузку, разгрузку и транспортировку. Как ожидается, инновационные изделия будут востребованы на предприятиях агропрома, у сельхозпроизводителей, а также на складах, оптовых базах, в магазинах, логистических центрах.
Как пояснил генеральный директор компании "Легопласт" Владимир Штылев, новые палеты весят в несколько раз меньше обычных, выдерживая те же нагрузки. При этом облегченная конструкция заметно удешевляет изделие.
"Уникальная геометрия позволяет плотно штабелировать стопки палет, эффективно используя пространство транспорта (при обратной транспортировке их можно вставлять друг в друга). В верхней части палеты есть специальные бортики, которые фиксируют ящики и не позволяют им соскальзывать. Также в конструкции предусмотрены зоны для нанесения маркировки, номеров и другой необходимой клиенту информации. Новые палеты полностью герметичны, у них нет отдельных узлов и частей, которые могут сломаться. Пластиковые палеты не гниют, не впитывают влагу, их можно продезинфицировать, а срок службы составляет не менее 10 лет", - уточнил Штылев.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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