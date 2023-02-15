https://ria.ru/20230215/ovchinskiy-1852166957.html

Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет

Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет - РИА Новости, 15.02.2023

Овчинский: В ОЭЗ Москвы начали выпуск инновационных пластиковых палет

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Легопласт" запускает новую линию производства инновационных пластиковых палет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:19

2023-02-15T14:19

2023-02-15T14:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Легопласт" запускает новую линию производства инновационных пластиковых палет, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные облегченные пластиковые палеты улучшенной конструкции. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции", – уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что особая запатентованная конструкция палет облегчает их загрузку, разгрузку и транспортировку. Как ожидается, инновационные изделия будут востребованы на предприятиях агропрома, у сельхозпроизводителей, а также на складах, оптовых базах, в магазинах, логистических центрах.Как пояснил генеральный директор компании "Легопласт" Владимир Штылев, новые палеты весят в несколько раз меньше обычных, выдерживая те же нагрузки. При этом облегченная конструкция заметно удешевляет изделие.

https://ria.ru/20230214/moskva-1851848205.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва