https://ria.ru/20230215/otdykh-1852090941.html

В Красноярском крае обновят почти 200 дворов и зон отдыха

В Красноярском крае обновят почти 200 дворов и зон отдыха - РИА Новости, 15.02.2023

В Красноярском крае обновят почти 200 дворов и зон отдыха

Почти 200 дворов и общественных пространств отремонтируют на территории Красноярского края в 2023 году, в том числе благодаря национальному проекту "Жилье и... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:27

2023-02-15T10:27

2023-02-15T15:03

красноярский край

енисейск

минусинск

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Почти 200 дворов и общественных пространств отремонтируют на территории Красноярского края в 2023 году, в том числе благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, реализацию проектов благоустройства региона губернатор Александр Усс обсудил с главами территорий края. "Александр Усс отметил, обновление городских пространств и комфортных зон отдыха – это необходимость для современного развития территорий и комфорта их жителей. При благоустройстве воплощаются в жизнь профессионально подготовленные проекты, решаются задачи по их сопровождению, надлежащему содержанию и развитию. В этом году за счёт краевого и федерального бюджетов в регионе планируется обустроить 136 дворов и 60 общественных пространств", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что позитивный пример обустройства пространств демонстрируют города Енисейск, Минусинск и село Шушенское. При этом подчеркнув, что заполярный Норильск в прошлом году представил по благоустройству "красивое решение, на которое мы можем равняться". По словам директора АНО развития городского пространства "Институт города" Алексея Николаева, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году будут реализованы 35 проектов в 25 муниципальных образованиях края. Большая часть территорий на данный момент провела закупки и определила подрядчиков. Также в ходе мероприятия губернатор наградил победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также победителей, призёров и партнеров краевого архитектурного конкурса. Победителями которого стали проекты благоустройства территорий в городах Канск, Бородино, Шарыпово, Зеленогорск. На реализацию каждого из проектов из федерального бюджета будет выделено от 80 до 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230214/demografiya-1851914694.html

https://ria.ru/20230213/byudzhet-1851640053.html

красноярский край

енисейск

минусинск

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красноярский край, енисейск, минусинск, александр усс