01:40 15.02.2023 (обновлено: 10:40 15.02.2023)
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины
American Thinker: Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления вступить в НАТО
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский.
"Это стало ошибкой исторического масштаба. И по мере того, как это несостоявшееся государство с границами, проведенными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед. Так что, если украинцы и заслуживают государство, они, возможно, действительно заслуживают именно такое государство, которое они получили", — заявил он.
По его мнению, Украина представляет из себя "продукт российской геополитической инженерии".
"Исторические данные свидетельствуют о том, что в основе современной Украины лежит мозаика земель, собранная российскими походами. За нее Россия платила своей кровью и казной", — уточнил Марковский.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. Как уточнил российский лидер, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Так и сформировалась территория советской Украины, отметил Владимир Путин.
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