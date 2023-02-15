https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html

"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины

"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины - РИА Новости, 15.02.2023

"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины

Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T01:40

2023-02-15T01:40

2023-02-15T10:40

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украина

россия

ссср

владимир путин

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин (джугашвили)

нато

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский.По его мнению, Украина представляет из себя "продукт российской геополитической инженерии".После распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в которой Киев потерпел неудачу в экономическом и политическом планах, попытавшись разорвать связи с Россией, резюмировал автор.Ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. Как уточнил российский лидер, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Так и сформировалась территория советской Украины, отметил Владимир Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

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россия

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, ссср, владимир путин, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), нато