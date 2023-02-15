Рейтинг@Mail.ru
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/oshibka-1852053510.html
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины - РИА Новости, 15.02.2023
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины
Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:40
2023-02-15T10:40
в мире
украина
россия
ссср
владимир путин
владимир ленин (владимир ульянов)
иосиф сталин (джугашвили)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/54/1527485456_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_80a4d149cc3a7ac7c74d0bbe60b0ab0a.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский.По его мнению, Украина представляет из себя "продукт российской геополитической инженерии".После распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в которой Киев потерпел неудачу в экономическом и политическом планах, попытавшись разорвать связи с Россией, резюмировал автор.Ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. Как уточнил российский лидер, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Так и сформировалась территория советской Украины, отметил Владимир Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/54/1527485456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95352510d9d5584747172f527762c5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ссср, владимир путин, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), нато
В мире, Украина, Россия, СССР, Владимир Путин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Иосиф Сталин (Джугашвили), НАТО
01:40 15.02.2023 (обновлено: 10:40 15.02.2023)
 
"Превратится в пустыню". В США указали на историческую ошибку Украины

American Thinker: Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления вступить в НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО, написал обозреватель American Thinker Александр Марковский.
"Это стало ошибкой исторического масштаба. И по мере того, как это несостоявшееся государство с границами, проведенными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, тонет в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед. Так что, если украинцы и заслуживают государство, они, возможно, действительно заслуживают именно такое государство, которое они получили", — заявил он.
По его мнению, Украина представляет из себя "продукт российской геополитической инженерии".

"Исторические данные свидетельствуют о том, что в основе современной Украины лежит мозаика земель, собранная российскими походами. За нее Россия платила своей кровью и казной", — уточнил Марковский.

После распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в которой Киев потерпел неудачу в экономическом и политическом планах, попытавшись разорвать связи с Россией, резюмировал автор.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. Как уточнил российский лидер, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Так и сформировалась территория советской Украины, отметил Владимир Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Я аж рот открыл – Путин о своей реакции на рассказ о преподавании истории на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 16:42
Путин рассказал, как его поразил рассказ о преподавании истории на Украине
 
В миреУкраинаРоссияСССРВладимир ПутинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Иосиф Сталин (Джугашвили)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала