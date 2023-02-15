https://ria.ru/20230215/osago-1852134548.html
Единый ОСАГО в Союзном государстве может быть введен летом 2023 года
Единый ОСАГО в Союзном государстве может быть введен летом 2023 года - РИА Новости, 15.02.2023
Единый ОСАГО в Союзном государстве может быть введен летом 2023 года
Белорусские и российские автомобилисты смогут рассчитывать на оформление единого полиса автострахования летом 2023 года, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:46
2023-02-15T12:46
2023-02-15T12:46
парламентское собрание союза беларуси и россии
виктор пинский
россия
белоруссия
минск
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
осаго
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Белорусские и российские автомобилисты смогут рассчитывать на оформление единого полиса автострахования летом 2023 года, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, председатель комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы РФ Виктор Пинский, передает Sputnik.В Минске в среду прошло заседание союзных парламентариев, рассмотревших вопрос введения единой автостраховки для проезда на личном авто по территориям России и Белоруссии с целью более свободного перемещения в рамках Союзного государства.Проект модельного закона о новой системе обязательного автострахования был одобрен в конце ноября прошлого года. Документ был направлен на согласование в профильные ведомства и структуры обеих стран ― МИД, МВД, Минфины, союзы автостраховщиков."Действительно, мы очень долго работали над этим модельным законом. На сегодняшнем заседании комиссии он был одобрен и вынесен на Совет Парламентского Собрания, который состоится 27 марта в Пскове. Надеемся, что Совет примет решение, чтобы проект закона был включен в повестку следующей парламентской сессии, на которой он будет уже принят", ― пояснил Пинский.По его словам, сессия состоится в начале лета нынешнего года, после чего закон заработает, и автомобилисты смогут оформлять единый ОСАГО."Самое главное, что изменится, уменьшится сумма страховки, поскольку изменится порядок страхования. Все позитивные моменты, связанные со страхованием, улучшатся", ― считает парламентарий.В свою очередь, замглавы комиссии Парламентского Собрания, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец пояснил, что единые автостраховки – первый шаг к формированию общего страхового рынка Союзного государства.При этом, добавил он, для введения единого ОСАГО нужно провести большую техническую работу ― сформировать автоматизированную информационную систему, в которой будет содержаться информация о страховом полисе, владельце транспортного средства и сроках страхования. "Работа над созданием этой системы уже идет. Возможно, в перспективе будет создана единая информационная система, которая будет действовать в рамках Союзного государства", ― приводятся в материале слова депутата.В настоящее время белорусским автовладельцам для передвижения по территории РФ и российским автомобилистам для поездок по Белоруссии требуется один из двух вариантов: оформление на территории своей страны "Зеленой карты" либо национального полиса в стране посещения ― ОСАГО в России и ОСГОВТС в Белоруссии.
https://ria.ru/20230111/obrazovanie-1844012912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пинский, россия, белоруссия, минск, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), осаго
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Виктор Пинский, Россия, Белоруссия, Минск, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), ОСАГО
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Белорусские и российские автомобилисты смогут рассчитывать на оформление единого полиса автострахования летом 2023 года, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, председатель комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы РФ Виктор Пинский, передает Sputnik
.
В Минске
в среду прошло заседание союзных парламентариев, рассмотревших вопрос введения единой автостраховки для проезда на личном авто по территориям России и Белоруссии
с целью более свободного перемещения в рамках Союзного государства.
Проект модельного закона о новой системе обязательного автострахования был одобрен в конце ноября прошлого года. Документ был направлен на согласование в профильные ведомства и структуры обеих стран ― МИД, МВД, Минфины,
союзы автостраховщиков.
"Действительно, мы очень долго работали над этим модельным законом. На сегодняшнем заседании комиссии он был одобрен и вынесен на Совет Парламентского Собрания, который состоится 27 марта в Пскове
. Надеемся, что Совет примет решение, чтобы проект закона был включен в повестку следующей парламентской сессии, на которой он будет уже принят", ― пояснил Пинский.
По его словам, сессия состоится в начале лета нынешнего года, после чего закон заработает, и автомобилисты смогут оформлять единый ОСАГО.
"Самое главное, что изменится, уменьшится сумма страховки, поскольку изменится порядок страхования. Все позитивные моменты, связанные со страхованием, улучшатся", ― считает парламентарий.
В свою очередь, замглавы комиссии Парламентского Собрания, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец пояснил, что единые автостраховки – первый шаг к формированию общего страхового рынка Союзного государства.
При этом, добавил он, для введения единого ОСАГО нужно провести большую техническую работу ― сформировать автоматизированную информационную систему, в которой будет содержаться информация о страховом полисе, владельце транспортного средства и сроках страхования. "Работа над созданием этой системы уже идет. Возможно, в перспективе будет создана единая информационная система, которая будет действовать в рамках Союзного государства", ― приводятся в материале слова депутата.
В настоящее время белорусским автовладельцам для передвижения по территории РФ и российским автомобилистам для поездок по Белоруссии требуется один из двух вариантов: оформление на территории своей страны "Зеленой карты" либо национального полиса в стране посещения ― ОСАГО в России и ОСГОВТС в Белоруссии.