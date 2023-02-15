https://ria.ru/20230215/oruzhie-1852240321.html

"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО

"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО - РИА Новости, 15.02.2023

"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО

Противоборствующие стороны в зоне СВО используют на поле боя, зачастую, далеко не самое современное оружие. Неудивительно, ведь и России, и Украине от СССР... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:05

2023-02-15T18:05

2023-02-15T18:05

безопасность

россия

вьетнам

ирак

ту-95

т-62

b-52

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Противоборствующие стороны в зоне СВО используют на поле боя, зачастую, далеко не самое современное оружие. Неудивительно, ведь и России, и Украине от СССР досталось серьезное военное наследие. Многие из советских вооружений успели уже порядком устареть, однако их все равно ценят, например, в странах Запада. О проверенных временем образцах – в материале РИА Новости.Гроза американцевРучной противотанковый гранатомет РПГ-7 по-праву считается одним из самых "возрастных" старожилов в российской армии. Его приняли на вооружение в далеком 1961-м. Это до сих пор самый узнаваемый ручной противотанковый гранатомет в мире. Всего выпущено более девяти миллионов единиц ю, его модификации и копии стоят на вооружении около ста государств.Главные достоинства "семерки", определившие ее популярность, — простота, надежность, безотказность и практически безграничный потенциал для модернизации. Повышать эффективность можно постепенной заменой гранат (выстрелов) старого образца на новые без изменений самой конструкции. Сегодня на вооружении российской армии — модернизированные РПГ-7В2 с широкой номенклатурой боеприпасов для поражения всех типов наземных целей.На поле боя РПГ дебютировал в 1968-м во Вьетнаме. Северовьетнамские гранатометчики успешно жгли американские танки во время Тетского наступления. С тех пор, пожалуй, ни один военный конфликт не обошелся без этого оружия. Достаточно сказать, что более половины потерь американцев в Ираке пришлись на РПГ-7 — броня армейских внедорожников "Хамви" не выдерживала попадания.Крещение ДаманскимПервые реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" поступили в советские части в 1963-м. Всего было построено более девяти тысяч ударных комплексов этого типа, они по-прежнему находятся на вооружении армии России и около пятидесяти иностранных государств.Один "Град" способен за 20 секунд выпустить 40 реактивных снарядов и поразить цели на площади в 15-20 гектаров на удалении до 25-30 километров.Основной тип боеприпасов — осколочно-фугасные, кассетные и зажигательные.Эти РСЗО — прямые потомки гвардейских минометов "Катюша" времен Великой Отечественной. В наследство им достались огромная огневая мощь, простота и надежность конструкции.Впервые руководство СССР испытало "Грады" в бою в марте 1969-го во время советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Тогда командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик отдал приказ об артиллерийском ударе силами 12 установок.А десять минут спустя в контратаку пошла советская пехота, занявшая перепаханный огнем и сталью остров, почти не встречая сопротивления. В результате артналета Китай потерял более 800 человек убитыми и больше на Даманский не претендовал.Длинная рукаСоветский дальний бомбардировщик Ту-95 составляет основу стратегической авиации России. Он был принят на вооружение в 1956-м.Этот самолет — символ холодной войны. Разрабатывался с единственной целью — сбросить на территорию вероятного противника ядерную бомбу. Сейчас в строю остаются около 60 Ту-95 в модификациях МС и МСМ.Российские бомбардировщики впервые дебютировали в Сирии, где наносили удары по объектам террористов крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 с расстояния более тысячи километров. Сегодня они используются для уничтожения критической инфраструктуры Украины, ее армейских штабов, складов боеприпасов, хранилищ топлива, мест скопления техники или личного состава.Ту-95 наносят удары из воздушного пространства России, не входя в зону действия вражеский ПВО.Важно отметить, что самый массовый американский бомбардировщик-ракетоносец B-52 всего лишь на год "младше" Ту-95. Однако американцы тоже не собираются отказываться от своего самого проверенного "стратега". Это говорит о том, что хоть самолеты и были созданы в середине прошлого века, они еще не выработали все свои возможности и продолжают оставаться актуальным средством ведения боевых действий.Не новый, но сгодитсяПомимо современных основных боевых танков, таких как Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, российская сторона эпизодически использует в зоне СВО и откровенно устаревшие машины. В частности, речь идет о средних танках Т-62М, несколько сотен которых в прошлом году сняли с баз хранения, отремонтировали, модернизировали и отправили на фронт. Со 115-миллиметровыми снарядами для них проблем не возникло – этих боеприпасов на складах много еще с советских времен.Т-62 был принят на вооружение в 1961-м, участвовал во множестве войн и конфликтов и до сих пор эксплуатируется двумя десятками стран. К его достоинствам можно отнести хорошее оружие, ходовые качества, надежность и низкий силуэт, из-за чего машину сложнее обнаружить на пересеченной местности.К недостаткам на сегодняшний день можно отнести бронирование, которое все современные ОБТ пробивают штатным подкалиберным снарядом в любую проекцию.Несмотря на то, что Т-62 сильно устарели и не годятся для дуэлей с современными машинами, они вполне могут использоваться и для других задач: работы из засад, ударов по пехоте и легкобронированной технике, уничтожения полевых укреплений.Лучше хоть такой танк, чем вообще без брони. Это понимают и американцы, не ставшие пилить на металлолом устаревшие машины М60 (ровесники Т-62) и оставившие их на базах хранения. На всякий случай.Винтовка-ветеранОсновным оружием меткого стрелка в российской армии по-прежнему является снайперская винтовка Драгунова (СВД). Она была принята на вооружение в 1963-м и в текущем году отмечает 60-летний юбилей. Оружие оказалось надежным, точным и достаточно простым, чтобы им за два года службы мог в совершенстве овладеть 18-летний срочник.Вместе с тем, по-настоящему "хирургическим инструментом" СВД назвать сложно. Максимальная прицельная дальность стрельбы составляет 1,2 километра, хотя успешно поразить цель на таком расстоянии способны считанные единицы. Как показал опыт вооруженных конфликтов и полицейских операций второй половины XX века, СВД сохраняет свою эффективность до 800 метров.На своих дистанциях СВД – хорошая винтовка. Надежность ее конструкции и простота освоения объясняют популярность этого оружия в мире. СВД эксплуатируется в более чем 20 государствах, в ряде из которых производится по лицензии.

https://ria.ru/20230213/stakhanov-1851794108.html

россия

вьетнам

ирак

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, вьетнам, ирак, ту-95, т-62, b-52