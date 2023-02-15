https://ria.ru/20230215/oruzhie-1852234513.html

В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны, пишут СМИ

В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны, пишут СМИ

Правительство Японии начало согласовывать вопрос об изменении правил применения оружия силами самообороны, что позволит им сбивать воздушные шары, сообщил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:43

2023-02-15T17:43

2023-02-15T17:43

в мире

япония

кагосима (префектура)

аомори (префектура)

ицунори онодэра

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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Правительство Японии начало согласовывать вопрос об изменении правил применения оружия силами самообороны, что позволит им сбивать воздушные шары, сообщил телеканал NHK. Сейчас силы самообороны могут использовать оружие для того, чтобы сбить объект, нарушивший воздушное пространство, только в рамках самообороны, а именно в случае, если он несет непосредственную угрозу жизни населения, когда необходима экстренная эвакуация. "До сих пор предусматривались случаи (проникновения) пилотируемых истребителей, так как их перехват несет прямую угрозу жизни пилота, то были введены жесткие условия (для использования оружия). В случае с беспилотным шаром может быть сочтено, что такие (жесткие) условия не нужны", - приводит канал мнение источника. В том, что касается беспилотных воздушных шаров, то может быть признан возможным их перехват как способ защиты жизни и имущества населения, так как они могут мешать безопасному полету других воздушных судов. Ранее бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра, который возглавляет в правящей Либерально-демократической партии Японии комитет по обеспечению обороны, назвал шары неизвестного происхождения, трижды появлявшиеся в небе над страной, "большой дырой в обороне", а также заявил, что потребует объяснений от правительства. Неопознанные летающие объекты были замечены над Японией трижды: в ноябре 2019 года над префектурой Кагосима, в июне 2020 над городом Сэндай и в сентябре 2021 года над префектурой Аомори. Министерство обороны Японии считает, что, предположительно, они являются китайскими разведывательными воздушными шарами. "Если до сих пор министерство обороны не владело информацией, что это китайские шары, это очень большая проблема. Если допустить, что оно владело такой информацией, но до сих пор не заявило протест, то это большая проблема", - сказал министр. Появившиеся в небе над Японией широко обсуждались в СМИ и соцсетях, однако правительство не сделало тогда никаких заявлений на этот счет. В июне 2020 года в полицию префектуры Мияги и ее административного центра города Сэндай поступили многочисленные заявления по поводу неизвестного летающего объекта шарообразной формы. Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, но узнать удалось лишь то, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу. На следующий день, 18 июня министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и его местонахождение неизвестно. Минтранс и метеорологическое управление Японии заявили, что объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай также сообщили, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало. Позже шар улетел на восток в сторону моря и потерялся из виду, унеся с собой загадку своего происхождения. Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851846494.html

https://ria.ru/20230214/aes-1852047937.html

япония

кагосима (префектура)

аомори (префектура)

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в мире, япония, кагосима (префектура), аомори (префектура), ицунори онодэра