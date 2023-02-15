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ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 15.02.2023
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ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 15.02.2023
ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:53
2023-02-15T23:53
россия
стамбул
турция
стефан дюжаррик
мартин гриффитс
сергей вершинин
оон
санкции в отношении россии
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ООН, 15 фев – РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН "продолжает прилагать усилия для полной имплементации оставшейся (касающейся России – ред.) части меморандума о понимании, в особенности по проблеме аммиака и проблеме экспорта российского зерна и удобрений". "Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и другие постоянно работают со всеми вовлеченными сторонами для продвижения решения вопроса", - указал Дюжаррик.Кроме того он заявил, что ооновцы в рамках работы Совместного координационного центра взаимодействуют со всеми сторонами черноморской инициативы, разрешают любые противоречия, которые могут возникать в ходе работы СКЦ. По его словам, на фоне продолжающегося конфликта российская и украинская "стороны продолжают через своих представителей в Стамбуле в СКЦ ежедневно обсуждать и принимать решения по передвижению судов и проведению инспекций". Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отмечал, что российские удобрения должны иметь возможность экспортироваться через соглашение между ООН и Россией по зерну, поскольку они нужны странам юга. В свою очередь, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что без осязаемых результатов по реализации меморандума, по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление документа нецелесообразны. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230215/zasedanie-1852264467.html
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россия, стамбул, турция, стефан дюжаррик, мартин гриффитс, сергей вершинин, оон, санкции в отношении россии
Россия, Стамбул, Турция, Стефан Дюжаррик, Мартин Гриффитс, Сергей Вершинин, ООН, Санкции в отношении России
23:53 15.02.2023
 
ООН работает над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

Дюжаррик: ООН продолжает работу над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 фев – РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, ООН "продолжает прилагать усилия для полной имплементации оставшейся (касающейся России – ред.) части меморандума о понимании, в особенности по проблеме аммиака и проблеме экспорта российского зерна и удобрений".
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"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и другие постоянно работают со всеми вовлеченными сторонами для продвижения решения вопроса", - указал Дюжаррик.
Кроме того он заявил, что ооновцы в рамках работы Совместного координационного центра взаимодействуют со всеми сторонами черноморской инициативы, разрешают любые противоречия, которые могут возникать в ходе работы СКЦ.
По его словам, на фоне продолжающегося конфликта российская и украинская "стороны продолжают через своих представителей в Стамбуле в СКЦ ежедневно обсуждать и принимать решения по передвижению судов и проведению инспекций".
Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отмечал, что российские удобрения должны иметь возможность экспортироваться через соглашение между ООН и Россией по зерну, поскольку они нужны странам юга.
В свою очередь, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что без осязаемых результатов по реализации меморандума, по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление документа нецелесообразны.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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РоссияСтамбулТурцияСтефан ДюжаррикМартин ГриффитсСергей ВершининООНСанкции в отношении России
 
 
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