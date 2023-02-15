https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html

Онколог рассказал об обязательных обследованиях для всех здоровых людей

Онколог рассказал об обязательных обследованиях для всех здоровых людей - РИА Новости, 15.02.2023

Онколог рассказал об обязательных обследованиях для всех здоровых людей

Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, поэтому женщинам надо показываться гинекологу, с 39 лет надо делать... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:54

2023-02-15T03:54

2023-02-15T03:54

общество

москва

игорь хатьков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, поэтому женщинам надо показываться гинекологу, с 39 лет надо делать маммографию, а мужчинам сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген), при этом есть исследования, которые стоит делать всем, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. По словам врача, специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, когда они вообще могут протекать бессимптомно. "Надо обследоваться всем в определенном возрасте, и на сегодняшний день мы знаем возрастные рамки, в которые целесообразно проходить те или иные обследования. Любой москвич может уточнить эту информацию в своей поликлинике. Например, женщинам надо периодически показываться гинекологу и отслеживать, что происходит на слизистой шейки матки, с 39 лет надо делать маммографию, с определенного возраста - мужчинам сдавать кровь на ПСА, а обоим полам - гастроколоноскопию либо кал на скрытую кровь", - рассказал Хатьков, отвечая на вопрос, какие исследования помогают выявить рак.

https://ria.ru/20230211/onkologiya-1851354883.html

москва

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общество, москва, игорь хатьков