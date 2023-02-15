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Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств - РИА Новости, 15.02.2023
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Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств
Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств - РИА Новости, 15.02.2023
Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств
Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:12
2023-02-15T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 20 февраля включительно.В свою очередь, Москва, по условиям офсета, обязуется закупать у предприятия эту продукцию в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год, сообщил вице-мэр.В настоящее время в городе заключены шесть офсетов, три из которых предусматривают поставку лекарств, в том числе - для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:12 15.02.2023
 

Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 20 февраля включительно.
"Город заключит с инвестором офсетный контракт, по условиям которого тот должен будет вложить не менее миллиарда рублей в создание производства противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям (МНН)", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
В свою очередь, Москва, по условиям офсета, обязуется закупать у предприятия эту продукцию в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год, сообщил вице-мэр.
В настоящее время в городе заключены шесть офсетов, три из которых предусматривают поставку лекарств, в том числе - для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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