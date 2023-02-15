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Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств

Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств - РИА Новости, 15.02.2023

Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств

Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:12

2023-02-15T09:12

2023-02-15T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 20 февраля включительно.В свою очередь, Москва, по условиям офсета, обязуется закупать у предприятия эту продукцию в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год, сообщил вице-мэр.В настоящее время в городе заключены шесть офсетов, три из которых предусматривают поставку лекарств, в том числе - для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)