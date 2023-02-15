Заммэра Ефимов: город заключит офсет на поставку 43 наименований лекарств
© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок от инвесторов на заключение офсетного контракта по организации производства и последующей поставке городу 43 наименований лекарственных препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что заявки на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта принимаются до 20 февраля включительно.
"Город заключит с инвестором офсетный контракт, по условиям которого тот должен будет вложить не менее миллиарда рублей в создание производства противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям (МНН)", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
В свою очередь, Москва, по условиям офсета, обязуется закупать у предприятия эту продукцию в течение четырех лет. Начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год, сообщил вице-мэр.
В настоящее время в городе заключены шесть офсетов, три из которых предусматривают поставку лекарств, в том числе - для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.