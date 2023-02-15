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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 21 раз за сутки - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 85 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:19
2023-02-15T09:19
2023-02-15T09:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
зайцево
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 85 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 85 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Зайцево, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 81 обстрел.
https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html
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донецкая народная республика, украина, зайцево, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Зайцево, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 21 раз за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию региона