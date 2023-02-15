https://ria.ru/20230215/obstrel-1852067570.html

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские силовики выпустили пять ракет HIMARS по Иловайску, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T07:54

2023-02-15T07:54

2023-02-15T07:55

специальная военная операция на украине

происшествия

иловайск

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили пять ракет HIMARS по Иловайску, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ракеты были выпущены из города Константиновка. "7:20. Населенный пункт Константиновка - Иловайск: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - сообщил СЦКК в своем телеграм-канале.Залпы ПВО были слышны в Донецке, уточняет корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230215/ekonomiya-1852061351.html

иловайск

донецкая народная республика

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происшествия, иловайск, донецкая народная республика, сцкк