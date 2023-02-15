https://ria.ru/20230215/obstrel-1852067570.html
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские силовики выпустили пять ракет HIMARS по Иловайску, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:54
2023-02-15T07:54
2023-02-15T07:55
специальная военная операция на украине
происшествия
иловайск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили пять ракет HIMARS по Иловайску, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Ракеты были выпущены из города Константиновка. "7:20. Населенный пункт Константиновка - Иловайск: выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS", - сообщил СЦКК в своем телеграм-канале.Залпы ПВО были слышны в Донецке, уточняет корреспондент РИА Новости.
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иловайск
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происшествия, иловайск, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иловайск, Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:54 15.02.2023 (обновлено: 07:55 15.02.2023)
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска выпустили по Иловайску пять ракет из системы HIMARS