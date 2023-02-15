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Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 15.02.2023
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Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram
Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram
Пользователи Telegram все чаще подвергаются атакам мошенников, предупредила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T02:15
2023-02-15T02:15
общество
технологии
россия
telegram (приложение)
евгения лазарева
мошенничество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram все чаще подвергаются атакам мошенников, предупредила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В интервью радио Sputnik она рассказала, какую схему чаще всего применяют злоумышленники и как защититься от обмана.Россияне научились распознавать многие мошеннические уловки, поэтому злоумышленники все время находятся в поиске новых инструментов и методов обмана, отметила Лазарева. В частности, теперь правонарушители активно используют Telegram для получения персональных и банковских данных потенциальных жертв, и это направление будет развиваться, прогнозирует она.Именно в Telegram получила распространение мошенническая схема с рассылкой сообщений, содержащих просьбу проголосовать за участника какого-нибудь конкурса, продолжила она."Злоумышленники пересылают вредоносное ПО, которое поглощает персональные данные для доступа к Telegram-каналу, причем делают это весьма безобидным способом: в виде социального посыла, например, просят проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе по ссылке. Если вы перейдете по такой ссылке, по сути, вы можете потерять свой Telegram-канал", — уверена Лазарева.Если злоумышленник получит доступ к чужому Telegram-каналу, он может в конечном итоге похитить денежные средства его владельца, добавила эксперт."Многие люди используют этот мессенджер как личный блог, там много контактов, многие обмениваются там документами, конфиденциальной информацией. Получив доступ к Telegram-каналу, злоумышленники могут завладеть данными, относящимися к другим важным аккаунтам человека, за этим могут последовать финансовые потери", — считает Лазарева.Она объяснила, какие меры можно принять для защиты от мошенников в Telegram.Не стоит доверять сообщениям, авторы которых обещают вам невероятную выгоду или пытаются вызвать у вас слишком сильное чувство "умиления", заключила она.
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общество, технологии, россия, telegram (приложение), евгения лазарева, мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Telegram (приложение), Евгения Лазарева, Мошенничество
02:15 15.02.2023
 
Эксперт предупредила о распространенной схеме мошенничества в Telegram

Эксперт Лазарева: мошенники стали присылать ссылки на голосование в Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram все чаще подвергаются атакам мошенников, предупредила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В интервью радио Sputnik она рассказала, какую схему чаще всего применяют злоумышленники и как защититься от обмана.
Россияне научились распознавать многие мошеннические уловки, поэтому злоумышленники все время находятся в поиске новых инструментов и методов обмана, отметила Лазарева. В частности, теперь правонарушители активно используют Telegram для получения персональных и банковских данных потенциальных жертв, и это направление будет развиваться, прогнозирует она.
"Telegram —это малоосвоенная мошенниками территория, думаю, тут будут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансовым счетам граждан", — сказала Лазарева.
Именно в Telegram получила распространение мошенническая схема с рассылкой сообщений, содержащих просьбу проголосовать за участника какого-нибудь конкурса, продолжила она.
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"Злоумышленники пересылают вредоносное ПО, которое поглощает персональные данные для доступа к Telegram-каналу, причем делают это весьма безобидным способом: в виде социального посыла, например, просят проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе по ссылке. Если вы перейдете по такой ссылке, по сути, вы можете потерять свой Telegram-канал", — уверена Лазарева.
Если злоумышленник получит доступ к чужому Telegram-каналу, он может в конечном итоге похитить денежные средства его владельца, добавила эксперт.
"Многие люди используют этот мессенджер как личный блог, там много контактов, многие обмениваются там документами, конфиденциальной информацией. Получив доступ к Telegram-каналу, злоумышленники могут завладеть данными, относящимися к другим важным аккаунтам человека, за этим могут последовать финансовые потери", — считает Лазарева.
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Она объяснила, какие меры можно принять для защиты от мошенников в Telegram.
"Нужно блокировать все незнакомые контакты, не реагировать на рекламу, не переходить по подозрительным ссылкам, тем более не вводить данные и не устанавливать ничего на телефон. Можно рассортировать чаты по папкам, сделать двухфакторную аутентификацию. Даже если знакомый человек пишет что-то подозрительное, нужно отнестись к этому осмотрительно, лучше позвонить и спросить, точно ли это он", — порекомендовала Лазарева.
Не стоит доверять сообщениям, авторы которых обещают вам невероятную выгоду или пытаются вызвать у вас слишком сильное чувство "умиления", заключила она.
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ОбществоТехнологииРоссияTelegram (приложение)Евгения ЛазареваМошенничество
 
 
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