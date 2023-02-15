https://ria.ru/20230215/oblitsovka-1852112387.html

Специалисты начали облицовку чаши фонтана в парке "Царицыно"

Специалисты начали облицовку чаши фонтана в парке "Царицыно" - РИА Новости, 15.02.2023

Специалисты начали облицовку чаши фонтана в парке "Царицыно"

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках капремонта приступили к облицовке чаши светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно",... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:25

2023-02-15T12:25

2023-02-15T12:25

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

парк "царицыно"

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках капремонта приступили к облицовке чаши светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим капитальный ремонт одной из самых известных достопримечательностей столицы - музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно". Проект предусматривает целый комплекс работ: полностью заменим все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновим внешний вид сооружения", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время стартовали работы по облицовке чаши фонтана, в общей сложности предстоит заменить 2,7 тысячи квадратных метров гранита. "После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука", - рассказал Бирюков. По его словам, обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций. Бирюков отметил, что специалисты работают внутри технологических укрытий - "тепляков". Для доставки к сооружению тяжелых строительных материалов и оборудования задействуют специальный самоходный паром. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что капремонт фонтана планируется завершить весной этого года к открытию нового сезона.

https://ria.ru/20230215/moskva-1852111060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, парк "царицыно"