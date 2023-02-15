12:19 15.02.2023 (обновлено: 13:16 15.02.2023)
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана
Чавушоглу обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Турции и Армении
© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 15 февраля 2023
© Sputnik / Туран Салджи
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 15 февраля 2023
СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.
"Сегодня мы обсудили с коллегой Мирзояном шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений... мы договорились ускорить их", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Армянский коллега также рассказал о переговорном процессе с Азербайджаном... Если три страны будут предпринимать решительные шаги, то это сыграет на пользу миру и стабильности на Южном Кавказе, это важно и для экономического процветания", - подчеркнул Чавушоглу.
По его словам, продолжается подготовка КПП на границе Армении и Турции – ремонтируются ведущие к ним дороги и мосты.
Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал в дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.