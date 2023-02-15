https://ria.ru/20230215/normalizatsiya-1852127673.html

Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана

Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана - РИА Новости, 15.02.2023

Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:19

2023-02-15T12:19

2023-02-15T13:16

в мире

ереван

армения

анкара (провинция)

турция

мевлют чавушоглу

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СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном."Сегодня мы обсудили с коллегой Мирзояном шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений... мы договорились ускорить их", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном."Армянский коллега также рассказал о переговорном процессе с Азербайджаном... Если три страны будут предпринимать решительные шаги, то это сыграет на пользу миру и стабильности на Южном Кавказе, это важно и для экономического процветания", - подчеркнул Чавушоглу.По его словам, продолжается подготовка КПП на границе Армении и Турции – ремонтируются ведущие к ним дороги и мосты.Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал в дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230214/granitsy-1851971489.html

https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ереван, армения, анкара (провинция), турция, мевлют чавушоглу