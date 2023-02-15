Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/normalizatsiya-1852127673.html
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана - РИА Новости, 15.02.2023
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:19
2023-02-15T13:16
в мире
ереван
армения
анкара (провинция)
турция
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852143479_0:59:1101:678_1920x0_80_0_0_929e3f18890b590432664d2a940471ab.jpg
СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном."Сегодня мы обсудили с коллегой Мирзояном шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений... мы договорились ускорить их", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном."Армянский коллега также рассказал о переговорном процессе с Азербайджаном... Если три страны будут предпринимать решительные шаги, то это сыграет на пользу миру и стабильности на Южном Кавказе, это важно и для экономического процветания", - подчеркнул Чавушоглу.По его словам, продолжается подготовка КПП на границе Армении и Турции – ремонтируются ведущие к ним дороги и мосты.Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал в дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20230214/granitsy-1851971489.html
https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html
ереван
армения
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852143479_0:0:905:678_1920x0_80_0_0_b088962ecf12065b748f61ca5b5e93ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, анкара (провинция), турция, мевлют чавушоглу
В мире, Ереван, Армения, Анкара (провинция), Турция, Мевлют Чавушоглу
12:19 15.02.2023 (обновлено: 13:16 15.02.2023)
 
Чавушоглу рассчитывает на нормализацию отношений Анкары и Еревана

Чавушоглу обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Турции и Армении

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 15 февраля 2023
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 15 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 15 февраля 2023
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что надеется на прогресс в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.
"Сегодня мы обсудили с коллегой Мирзояном шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений... мы договорились ускорить их", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:07
Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе
"Армянский коллега также рассказал о переговорном процессе с Азербайджаном... Если три страны будут предпринимать решительные шаги, то это сыграет на пользу миру и стабильности на Южном Кавказе, это важно и для экономического процветания", - подчеркнул Чавушоглу.
По его словам, продолжается подготовка КПП на границе Армении и Турции – ремонтируются ведущие к ним дороги и мосты.
Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал в дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:46
В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках
 
В миреЕреванАрменияАнкара (провинция)ТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала