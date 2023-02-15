https://ria.ru/20230215/neft-1852236324.html

В Минфине объяснили, зачем нужна корректировка нефтяных налогов

В Минфине объяснили, зачем нужна корректировка нефтяных налогов - РИА Новости, 15.02.2023

В Минфине объяснили, зачем нужна корректировка нефтяных налогов

Корректировка нефтяного налогообложения в РФ нужна не для допдоходов, а чтобы сохранить бюджету в 2023 году 660 миллиардов рублей, заявил замглавы Минфина... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:50

2023-02-15T17:50

2023-02-15T17:50

экономика

цены на нефть

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Корректировка нефтяного налогообложения в РФ нужна не для допдоходов, а чтобы сохранить бюджету в 2023 году 660 миллиардов рублей, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций - не было бы дисконта. Данная мера (корректировка нефтяного налогообложения - ред.) призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть. Поэтому это не источник дополнительных доходов бюджета, это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете", - сказал он в рамках пленарного заседания в Госдуме. "В совокупности данные меры позволят сохранить доходы бюджета в размере 660 миллиардов рублей в 2023 году", - добавил Сазанов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)