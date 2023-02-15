12:11 15.02.2023 (обновлено: 12:50 15.02.2023)
ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе
МЭА: добыча нефти ОПЕК+ в январе оказалась ниже квот на 1,93 миллиона баррелей в сутки
© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК+, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в январе была на 1,93 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, а в месячном выражении сократилась на 160 тысяч баррелей в сутки - до 44,29 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе МЭА.
"Добыча нефти всех 23 стран ОПЕК+ упала в январе на 160 тысяч баррелей в сутки, до 44,29 миллиона баррелей в сутки, при этом лидером снижения стал Ближний Восток", - пишут эксперты МЭА.
"Добыча 19 членов ОПЕК, связанных квотами, сократилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 38,18 миллиона баррелей в сутки в январе, в результате чего разрыв между фактической добычей альянса и официальными целевыми показателями увеличился до 1,9 (1,93 - ред.) миллиона баррелей в сутки против 1,8 миллиона в декабре", - добавляют они.
МЭА полагает, что Россия из-за санкций больше всего отстает от своей квоты по добыче, а в Нигерии, Анголе и Малайзии отставание от целевых уровней объясняется нехваткой производственных мощностей и операционными проблемами.
"Мы ожидаем дальнейшее снижение поставок ОПЕК+ в этом месяце, лидером которого станет Россия, поскольку в действие вступило нефтепродуктовое эмбарго ЕС. А добыча в Анголе, Ираке и Казахстане, как ожидается, сократится из-за техремонтов", - считают в агентстве.
В то же время вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе говорил, что добыча нефти в России в январе оставалась на уровне декабря - около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки; в начале февраля она шла на таком же уровне. При этом в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, что должно способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, также сообщал Новак. При принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из ситуации на рынке.