https://ria.ru/20230215/neft-1852125922.html

ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе

ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе - РИА Новости, 15.02.2023

ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе

Добыча нефти ОПЕК+, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в январе была на 1,93 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:11

2023-02-15T12:11

2023-02-15T12:50

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК+, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в январе была на 1,93 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, а в месячном выражении сократилась на 160 тысяч баррелей в сутки - до 44,29 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе МЭА."Добыча 19 членов ОПЕК, связанных квотами, сократилась на 170 тысяч баррелей в сутки, до 38,18 миллиона баррелей в сутки в январе, в результате чего разрыв между фактической добычей альянса и официальными целевыми показателями увеличился до 1,9 (1,93 - ред.) миллиона баррелей в сутки против 1,8 миллиона в декабре", - добавляют они.МЭА полагает, что Россия из-за санкций больше всего отстает от своей квоты по добыче, а в Нигерии, Анголе и Малайзии отставание от целевых уровней объясняется нехваткой производственных мощностей и операционными проблемами."Мы ожидаем дальнейшее снижение поставок ОПЕК+ в этом месяце, лидером которого станет Россия, поскольку в действие вступило нефтепродуктовое эмбарго ЕС. А добыча в Анголе, Ираке и Казахстане, как ожидается, сократится из-за техремонтов", - считают в агентстве.В то же время вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе говорил, что добыча нефти в России в январе оставалась на уровне декабря - около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки; в начале февраля она шла на таком же уровне. При этом в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, что должно способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, также сообщал Новак. При принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из ситуации на рынке.

https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, цены на нефть, опек, мэа, нефть, опек+