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Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/nazvaniya-1852275015.html
Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ
Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023
Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ
Присваивая украинской бригаде наименование "Эдельвейс", Владимир Зеленский предает память собственных предков, воевавших против фашизма в рядах Красной Армии,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:47
2023-02-15T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
западная европа
владимир зеленский
владимир бидёвка
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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Присваивая украинской бригаде наименование "Эдельвейс", Владимир Зеленский предает память собственных предков, воевавших против фашизма в рядах Красной Армии, считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. Ранее Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Одной из частей Украины Зеленский присвоил название "Эдельвейс" - название немецкой части, которая воевала на стороне Верхмахта, фашистской Германии. Для нас это не новость, что Зеленский, поправ память своих предков, уже давно лег под нацистов и откровенных фашистов. И сегодня, по сути, и сам им является", - заявил Бидевка РИА Новости. Он напомнил, что дед Зеленского в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах Красной Армии. Девятого мая 2019 года Зеленский посещал его могилу. "Когда-то он возлагал цветы своему деду... То есть ты понимаешь, что твои предки положили самое драгоценное на алтарь борьбы с фашизмом. И так поступать, как он поступает сегодня. Я считаю, что этот человек просто отрезал от себя свои корни", - заявил Бидевка. По его оценке, власть на Украине предает не только историческую память, но и интересы своего народа. "Я бы здесь вспомнил классику, Гоголя, "Тарас Бульба": "ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вот кто на Украине предатель – это прежде всего, власть, которая предала интересы своего народа своим заокеанским партнерам. Это предательство с их стороны своего народа", - считает спикер Народного Совета ДНР. "Получается, сегодня, что Западная Европа и их кураторы из-за океана – США, которые все время заявляют, что они против нацизма и фашизма. Сегодня они, по сути дела, поставляют оружие, вооружение и спонсируют откровенно фашистский режим", – резюмировал спикер. Про деда Зеленского, Семена Ивановича Зеленского, известно, что он в 1942 году был призван в армию, служил командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты, был награжден орденом Красного Знамени.
https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, западная европа, владимир зеленский, владимир бидёвка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Западная Европа, Владимир Зеленский, Владимир Бидёвка
20:47 15.02.2023
 
Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ

Глава парламента ДНР Бидевка: Зеленский предал корни, дав частям ВСУ нацистские названия

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Присваивая украинской бригаде наименование "Эдельвейс", Владимир Зеленский предает память собственных предков, воевавших против фашизма в рядах Красной Армии, считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.
Ранее Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии.
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"Одной из частей Украины Зеленский присвоил название "Эдельвейс" - название немецкой части, которая воевала на стороне Верхмахта, фашистской Германии. Для нас это не новость, что Зеленский, поправ память своих предков, уже давно лег под нацистов и откровенных фашистов. И сегодня, по сути, и сам им является", - заявил Бидевка РИА Новости.
Он напомнил, что дед Зеленского в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах Красной Армии. Девятого мая 2019 года Зеленский посещал его могилу.
"Когда-то он возлагал цветы своему деду... То есть ты понимаешь, что твои предки положили самое драгоценное на алтарь борьбы с фашизмом. И так поступать, как он поступает сегодня. Я считаю, что этот человек просто отрезал от себя свои корни", - заявил Бидевка.
По его оценке, власть на Украине предает не только историческую память, но и интересы своего народа.
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"Я бы здесь вспомнил классику, Гоголя, "Тарас Бульба": "ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вот кто на Украине предатель – это прежде всего, власть, которая предала интересы своего народа своим заокеанским партнерам. Это предательство с их стороны своего народа", - считает спикер Народного Совета ДНР.
"Получается, сегодня, что Западная Европа и их кураторы из-за океана – США, которые все время заявляют, что они против нацизма и фашизма. Сегодня они, по сути дела, поставляют оружие, вооружение и спонсируют откровенно фашистский режим", – резюмировал спикер.
Про деда Зеленского, Семена Ивановича Зеленского, известно, что он в 1942 году был призван в армию, служил командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты, был награжден орденом Красного Знамени.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗападная ЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир Бидёвка
 
 
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