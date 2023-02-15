https://ria.ru/20230215/nazvaniya-1852275015.html

Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ

Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

Спикер парламента ДНР высказался о нацистских названиях частей ВСУ

Присваивая украинской бригаде наименование "Эдельвейс", Владимир Зеленский предает память собственных предков, воевавших против фашизма в рядах Красной Армии,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:47

2023-02-15T20:47

2023-02-15T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

западная европа

владимир зеленский

владимир бидёвка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/88/1562068848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44c85a3ebcb8899acae17da263dc87b7.jpg

ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Присваивая украинской бригаде наименование "Эдельвейс", Владимир Зеленский предает память собственных предков, воевавших против фашизма в рядах Красной Армии, считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. Ранее Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Одной из частей Украины Зеленский присвоил название "Эдельвейс" - название немецкой части, которая воевала на стороне Верхмахта, фашистской Германии. Для нас это не новость, что Зеленский, поправ память своих предков, уже давно лег под нацистов и откровенных фашистов. И сегодня, по сути, и сам им является", - заявил Бидевка РИА Новости. Он напомнил, что дед Зеленского в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах Красной Армии. Девятого мая 2019 года Зеленский посещал его могилу. "Когда-то он возлагал цветы своему деду... То есть ты понимаешь, что твои предки положили самое драгоценное на алтарь борьбы с фашизмом. И так поступать, как он поступает сегодня. Я считаю, что этот человек просто отрезал от себя свои корни", - заявил Бидевка. По его оценке, власть на Украине предает не только историческую память, но и интересы своего народа. "Я бы здесь вспомнил классику, Гоголя, "Тарас Бульба": "ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вот кто на Украине предатель – это прежде всего, власть, которая предала интересы своего народа своим заокеанским партнерам. Это предательство с их стороны своего народа", - считает спикер Народного Совета ДНР. "Получается, сегодня, что Западная Европа и их кураторы из-за океана – США, которые все время заявляют, что они против нацизма и фашизма. Сегодня они, по сути дела, поставляют оружие, вооружение и спонсируют откровенно фашистский режим", – резюмировал спикер. Про деда Зеленского, Семена Ивановича Зеленского, известно, что он в 1942 году был призван в армию, служил командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты, был награжден орденом Красного Знамени.

https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html

https://ria.ru/20230131/pamyatniki-1848826183.html

украина

донецкая народная республика

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, западная европа, владимир зеленский, владимир бидёвка