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Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины
Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины - РИА Новости, 15.02.2023
Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины
Американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленным призыв шефа Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:43
2023-02-15T23:43
2023-02-15T23:51
в мире
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ллойд остин
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нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленным призыв шефа Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Украине.Западные страны, по его словам, также испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого количества вооружений, поэтому НАТО вряд ли сможет предоставить ВСУ еще больше техники.В среду днем Остин заявил, что задача США и союзников — дать Украине все необходимое для "решающего успеха" в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
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в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
23:43 15.02.2023 (обновлено: 23:51 15.02.2023)
Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил об отсутствии у НАТО боеприпасов для Украины