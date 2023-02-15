https://ria.ru/20230215/nato-1852288774.html

Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины

Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины - РИА Новости, 15.02.2023

Американский полковник высмеял надежды Пентагона на весенний план Украины

Американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленным призыв шефа Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:43

2023-02-15T23:43

2023-02-15T23:51

в мире

украина

сша

ллойд остин

пентагон

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленным призыв шефа Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Украине.Западные страны, по его словам, также испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого количества вооружений, поэтому НАТО вряд ли сможет предоставить ВСУ еще больше техники.В среду днем Остин заявил, что задача США и союзников — дать Украине все необходимое для "решающего успеха" в ожидаемом весеннем контрнаступлении.

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в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, нато, вооруженные силы украины