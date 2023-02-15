Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией - РИА Новости, 15.02.2023
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:41
2023-02-15T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Остин считает, что НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо. "Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется", - добавил он.
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, ллойд остин, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США
16:41 15.02.2023 (обновлено: 16:57 15.02.2023)
 
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией

Шеф Пентагона Остин: НАТО не втянется в конфликт с Россией, но будет поддерживать Украину

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Остин считает, что НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо. "Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется", - добавил он.
Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала