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Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией - РИА Новости, 15.02.2023
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:41
2023-02-15T16:41
2023-02-15T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
ллойд остин
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Остин считает, что НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо. "Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется", - добавил он.
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, ллойд остин, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Ллойд Остин, Министерство обороны США, США
16:41 15.02.2023 (обновлено: 16:57 15.02.2023)
Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией
Шеф Пентагона Остин: НАТО не втянется в конфликт с Россией, но будет поддерживать Украину