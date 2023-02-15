https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией - РИА Новости, 15.02.2023

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не втянется в конфликт с Россией

Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:41

2023-02-15T16:41

2023-02-15T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нато

ллойд остин

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, но поддержат Украину столько, сколько нужно, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого альянса на их территории", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Остин считает, что НАТО сейчас более сплочена и решительна, чем когда-либо. "Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется", - добавил он.

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, ллойд остин, министерство обороны сша, сша