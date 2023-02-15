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В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии
В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии - РИА Новости, 15.02.2023
В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенбрег считает, что Турция могла бы ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс одновременно. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:16
2023-02-15T15:16
2023-02-15T15:42
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенбрег считает, что Турция могла бы ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс одновременно."Финляндия и Швеция подавали заявки вместе, на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении этих двух стран в альянс, затем всеми союзниками был подписан протокол об их вступлении", - пояснил свою позицию Столтенберг.Он напомнил, что 28 стран уже подписали протоколы. "Теперь Турция должна решить, ратифицировать ли один документ или сразу оба, как я рекомендую. Это решение не НАТО, а Турции. Я считаю, что обе страны готовы стать членами НАТО", - отметил генсек.Он также сообщил, что в четверг, 16 февраля отправится в Турцию, где, в том числе, обсудит вопрос ратификации Анкарой решений о вступлении Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО
15:16 15.02.2023 (обновлено: 15:42 15.02.2023)
В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии
В НАТО рекомендовали Турции принять протоколы о вступлении Швеции и Финляндии одновременно
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенбрег считает, что Турция могла бы ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в альянс одновременно.
"Финляндия и Швеция подавали заявки вместе, на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении этих двух стран в альянс, затем всеми союзниками был подписан протокол об их вступлении", - пояснил свою позицию Столтенберг.
Он напомнил, что 28 стран уже подписали протоколы. "Теперь Турция должна решить, ратифицировать ли один документ или сразу оба, как я рекомендую. Это решение не НАТО, а Турции. Я считаю, что обе страны готовы стать членами НАТО", - отметил генсек.
Он также сообщил, что в четверг, 16 февраля отправится в Турцию, где, в том числе, обсудит вопрос ратификации Анкарой решений о вступлении Финляндии и Швеции.