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В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России
В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России - РИА Новости, 15.02.2023
В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России
Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:16
2023-02-15T14:04
в мире
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News."НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал он.По словам аналитика, Запад не мобилизовал свою промышленность — и напрасно.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, альянс уже участвует в конфликте напрямую — не только наращивает поставки вооружений, но и готовит бойцов ВСУ на своей территории.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
13:16 15.02.2023 (обновлено: 14:04 15.02.2023)
 
В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России

Британский аналитик Шон Белл: бюджет НАТО не рассчитан на противостояние с Россией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News.
"НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал он.
По словам аналитика, Запад не мобилизовал свою промышленность — и напрасно.

"Мы опустошали наши военные запасы, что неприемлемо, если конфликт затянется на долгие годы. Нам придется разработать надежный план по усилению национальной промышленности, чтобы обеспечить Украину количеством и качеством оружия, необходимого для победы", — заключил Белл.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, альянс уже участвует в конфликте напрямую — не только наращивает поставки вооружений, но и готовит бойцов ВСУ на своей территории.
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
08:00
НАТО готовит Европу к отправке на войну
 
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