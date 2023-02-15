13:16 15.02.2023 (обновлено: 14:04 15.02.2023)
В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России
Британский аналитик Шон Белл: бюджет НАТО не рассчитан на противостояние с Россией
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News.
"НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал он.
По словам аналитика, Запад не мобилизовал свою промышленность — и напрасно.
"Мы опустошали наши военные запасы, что неприемлемо, если конфликт затянется на долгие годы. Нам придется разработать надежный план по усилению национальной промышленности, чтобы обеспечить Украину количеством и качеством оружия, необходимого для победы", — заключил Белл.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, альянс уже участвует в конфликте напрямую — не только наращивает поставки вооружений, но и готовит бойцов ВСУ на своей территории.
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.