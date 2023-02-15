https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html

В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России

В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России - РИА Новости, 15.02.2023

В Британии признали, что НАТО не готова противостоять России

Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:16

2023-02-15T13:16

2023-02-15T14:04

в мире

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с реальными трудностями, так как истощает запасы оружия, передавая его Украине, заявил военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News."НАТО никогда не составляла бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины", — сказал он.По словам аналитика, Запад не мобилизовал свою промышленность — и напрасно.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, альянс уже участвует в конфликте напрямую — не только наращивает поставки вооружений, но и готовит бойцов ВСУ на своей территории.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, нато