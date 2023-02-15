https://ria.ru/20230215/nato-1852125077.html
Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией
Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией - РИА Новости, 15.02.2023
Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией
Для всех стран Североатлантического альянса будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к НАТО, сказал в среду министр обороны Финляндии Микко... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:08
2023-02-15T12:08
2023-02-15T12:32
в мире
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Для всех стран Североатлантического альянса будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к НАТО, сказал в среду министр обороны Финляндии Микко Савола. Финский министр принимает участие во встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. "Для всех стран НАТО будет лучше, если Финляндия и Швеция вместе присоединятся к НАТО", - сказал он. Савола также выразил надежду, что ратификация заявок стран на вступление в Альянс пройдет как можно скорее и подтвердил в очередной раз, что Финляндия вступит в Альянс совместно с Швецией. Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
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в мире, финляндия, швеция, турция, санна марин, саули ниинисте, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Турция, Санна Марин, Саули Ниинисте, НАТО
12:08 15.02.2023 (обновлено: 12:32 15.02.2023)
Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией
Глава Минобороны Савола: совместное включение Финляндии и Швеции в НАТО лучше для альянса