14:38 15.02.2023 (обновлено: 15:07 15.02.2023)
На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ
Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили до 190 украинских военных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Потери ВСУ при наступлении Южной группировки российских войск на Донецком направлении за сутки составили 190 человек, также уничтожены восемь единиц техники, сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США", — говорится в сводке ведомства.
На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и артиллерийским огнем группировки "Центр" поражены подразделения 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери здесь составили до 65 человек убитыми.
В боях на Купянском направлении убиты до 100 украинских военнослужащих, на Южнодонецком и Запорожском — свыше 60, заявили в российском Минобороны.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.