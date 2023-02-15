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На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ

На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.02.2023

На Донецком направлении уничтожили до 190 солдат ВСУ

Потери ВСУ при наступлении Южной группировки российских войск на Донецком направлении за сутки составили 190 человек, также уничтожены восемь единиц техники,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:38

2023-02-15T14:38

2023-02-15T15:07

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Потери ВСУ при наступлении Южной группировки российских войск на Донецком направлении за сутки составили 190 человек, также уничтожены восемь единиц техники, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США", — говорится в сводке ведомства.На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и артиллерийским огнем группировки "Центр" поражены подразделения 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери здесь составили до 65 человек убитыми.В боях на Купянском направлении убиты до 100 украинских военнослужащих, на Южнодонецком и Запорожском — свыше 60, заявили в российском Минобороны.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф