https://ria.ru/20230215/nalogi-1852199452.html
Россия приостановила и денонсировала соглашения с Латвией по налогам
Россия приостановила и денонсировала соглашения с Латвией по налогам - РИА Новости, 15.02.2023
Россия приостановила и денонсировала соглашения с Латвией по налогам
Госдума приняла два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:52
2023-02-15T15:52
2023-02-15T15:52
латвия
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алексей сазанов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. "Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения. Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи со специальной военной операцией России на Украине, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает проведение СВО нарушением международного права и выдвигает условия "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба". Указанные латвийской стороной основания для приостановления действия соглашения "являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", говорится в пояснительных записках к обоим законам. Россия считает такие действия Латвии существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там.
https://ria.ru/20230119/nalogi-1845871182.html
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латвия, россия, украина, алексей сазанов, госдума рф
Латвия, Россия, Украина, Алексей Сазанов, Госдума РФ
Россия приостановила и денонсировала соглашения с Латвией по налогам
Госдума приняла законы о приостановлении и денонсации соглашения с Латвией по налогам
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.
"Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация
приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения.
Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи со специальной военной операцией России на Украине
, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает проведение СВО нарушением международного права и выдвигает условия "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба".
Указанные латвийской стороной основания для приостановления действия соглашения "являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", говорится в пояснительных записках к обоим законам. Россия считает такие действия Латвии существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там.