https://ria.ru/20230215/muzei-1852249512.html

ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем

ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем - РИА Новости, 15.02.2023

ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем

В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:45

2023-02-15T18:45

2023-02-15T18:45

сша

иван айвазовский

архип куинджи

илья репин

исторический музей

культура

музеи

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825307410_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b33071a1f003c3d4ea72afb5c67cf9a8.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение".Там подчеркнули, что ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов."Но, видимо, западные коллеги так не считают, — продолжили в пресс-службе. — С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями".Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".

https://ria.ru/20230214/ayvazovskiy-1851865327.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, иван айвазовский, архип куинджи, илья репин, исторический музей, музеи, новости культуры