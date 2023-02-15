https://ria.ru/20230215/muzei-1852249512.html
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем - РИА Новости, 15.02.2023
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем
В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:45
2023-02-15T18:45
2023-02-15T18:45
сша
иван айвазовский
архип куинджи
илья репин
исторический музей
культура
музеи
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825307410_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b33071a1f003c3d4ea72afb5c67cf9a8.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение".Там подчеркнули, что ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов."Но, видимо, западные коллеги так не считают, — продолжили в пресс-службе. — С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями".Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".
https://ria.ru/20230214/ayvazovskiy-1851865327.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825307410_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_54177eda9cdd7e444bb6ef766b50b489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иван айвазовский, архип куинджи, илья репин, исторический музей, музеи, новости культуры
США, Иван Айвазовский, Архип Куинджи, Илья Репин, Исторический музей, Культура, Музеи, Новости культуры
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем
Исторический музей прокомментировал признание в США Ивана Айвазовского украинцем
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение".
"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действие наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают", - прокомментировали в пресс-службе Исторического музея.
Там подчеркнули, что ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов.
"Но, видимо, западные коллеги так не считают, — продолжили в пресс-службе. — С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями".
Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".