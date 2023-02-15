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ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
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ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем - РИА Новости, 15.02.2023
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем
В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:45
2023-02-15T18:45
сша
иван айвазовский
архип куинджи
илья репин
исторический музей
культура
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение".Там подчеркнули, что ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов."Но, видимо, западные коллеги так не считают, — продолжили в пресс-службе. — С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями".Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".
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сша, иван айвазовский, архип куинджи, илья репин, исторический музей, музеи, новости культуры
США, Иван Айвазовский, Архип Куинджи, Илья Репин, Исторический музей, Культура, Музеи, Новости культуры
18:45 15.02.2023
 
ГИМ прокомментировал признание музеем США Айвазовского украинцем

Исторический музей прокомментировал признание в США Ивана Айвазовского украинцем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей на Красной площади в Москве
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Историческом музее рассказали, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем "вызывает недоумение".
"Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действие наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают", - прокомментировали в пресс-службе Исторического музея.
Там подчеркнули, что ГИМ всегда поддерживал важность наведения культурных мостов.
"Но, видимо, западные коллеги так не считают, — продолжили в пресс-службе. — С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Музей разместил на странице с картиной "Корабль в лунном свете" информацию о том, что автор полотна — украинец. Аналогичное заявление появилось на странице с произведением искусства "Портрет Всеволода Михайловича Гаршина".
Торжественное открытие памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 10:17Культура
Галерея Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
 
КультураСШАИван АйвазовскийАрхип КуинджиИлья РепинИсторический музейМузеиНовости культуры
 
 
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