https://ria.ru/20230215/moskva-1852085021.html

Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево

Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево - РИА Новости, 15.02.2023

Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:12

2023-02-15T10:12

2023-02-15T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что инвестиции в редевелопмент указанной территории могут составить порядка 24 миллиардов рублей, тогда как ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на развиваемой территории построят свыше 130 тысяч квадратных метров жилья, в том числе – для программы реновации. Также здесь появятся общеобразовательная школа, детская музыкальная школа и теннисные корты.Сейчас территория, расположенная между Липецкой и 6-й Радиальной улицами, используется неэффективно: там беспорядочно расположены склады, офисы, автосервисы и другие объекты, говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)