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Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево
Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево - РИА Новости, 15.02.2023
Ефимов: Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлево
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:12
2023-02-15T10:12
2023-02-15T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что инвестиции в редевелопмент указанной территории могут составить порядка 24 миллиардов рублей, тогда как ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на развиваемой территории построят свыше 130 тысяч квадратных метров жилья, в том числе – для программы реновации. Также здесь появятся общеобразовательная школа, детская музыкальная школа и теннисные корты.Сейчас территория, расположенная между Липецкой и 6-й Радиальной улицами, используется неэффективно: там беспорядочно расположены склады, офисы, автосервисы и другие объекты, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках комплексного развития участка площадью свыше 15 гектаров планируется возвести почти 270 тысяч квадратных метров жилых и общественных объектов, куда смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что инвестиции в редевелопмент указанной территории могут составить порядка 24 миллиардов рублей, тогда как ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на развиваемой территории построят свыше 130 тысяч квадратных метров жилья, в том числе – для программы реновации. Также здесь появятся общеобразовательная школа, детская музыкальная школа и теннисные корты.
Сейчас территория, расположенная между Липецкой и 6-й Радиальной улицами, используется неэффективно: там беспорядочно расположены склады, офисы, автосервисы и другие объекты, говорится в сообщении.